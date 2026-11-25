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Ήταν η Ελένη, η Ζωή και η Ντόρα. Τρεις νέες κοπέλες με όρεξη για ζωή που όμως δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν τα όνειρα τους καθώς δολοφονήθηκαν από ανδρικά χέρια. Οι ιστορίες των θυμάτων συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία και ο όρος γυναικοκτονία απέκτησε ευρεία διάσταση, θέλοντας να περιγράψει τη σοβαρότητα της έμφυλης βίας εις βάρος γυναικών. Τα κορίτσια, όπως και πολλές ακόμη κοπέλες που δολοφονήθηκαν λόγω του φύλου τους, είναι η φωνή κάθε γυναίκας που κακοποιείται σε κάθε ηλικία και κοινωνικό περιβάλλον.

Οι ιστορίες τους δεν είναι απλώς υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα, αλλά υπενθυμίσεις ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια ζωή που διακόπηκε βίαια, μια οικογένεια που βιώνει την απώλεια και μια κοινωνία που καλείται να αναμετρηθεί με τις ευθύνες της.

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Σήμερα, οι άνθρωποι που έμειναν πίσω προσπαθούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε αγώνα για την προστασία άλλων γυναικών. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, οι συγγενείς των κοριτσιών μιλούν στη HuffPost για όσα θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά, ζητούν ουσιαστικότερη προστασία από την Πολιτεία και επιμένουν ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται για τη ζωή της.

Γιάννης Τοπαλούδης: «Το σύστημα κατά αυτών των εγκληματιών να είναι τιμωρητικό, όχι σωφρονιστικό»

Ο Γιάννης Τοπαλούδης, πατέρας της Ελένης που δολοφονήθηκε άγρια στη Ρόδο, τονίζει το ψυχικό βάρος της ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η οποία συμπίπτει χρονικά με την επέτειο δολοφονίας της κόρης του, στις 28 Νοεμβρίου 2018.

Ελένη Τοπαλούδη

«Κάθε φορά που γίνεται νέα γυναικοκτονία, είναι σαν να χάνεται ξανά ένα δικό μας παιδί, μία άλλη Ελένη. Όλο αυτό το διάστημα των οκτώ ετών, δυστυχώς βλέπουμε ότι η εγκληματικότητα γενικότερα αυξάνεται. Πρέπει η κάθε κυβέρνηση να λάβει πιο γενναία μέτρα», τονίζει.

Αναφορικά με την αυστηροποίηση των ποινών, ο κ. Τοπαλούδης επισημαίνει ότι αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. «Αυτές οι πράξεις δεν είναι μόνο η δολοφονία, αλλά και ο βιασμός, που πρέπει να θεωρηθεί εξίσου της ίδιας βαρύτητας. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν τα ισόβια και στους βιασμούς. Πρέπει τα ισόβια για αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα να εκτίονται στο ακέραιο. Όπως εμείς έχουμε χάσει τα παιδιά μας και δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ στη ζωή μας, έτσι θα πρέπει και οι εγκληματίες να τιμωρούνται ισόβια για όσα έχουν κάνει».

Η αύξηση των ποινών από μόνη της δεν φέρνει λύση, καθώς το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το σύστημα για τέτοια εγκλήματα δεν πρέπει να είναι σωφρονιστικό, αλλά τιμωρητικό. «Το έχω πει και σε πολλούς πολιτικούς που έχουν περάσει από το σπίτι μας, όπως στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στην τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Θα ήθελαν αυτοί οι εγκληματίες, όταν “σωφρονιστούν”, να ζήσουν δίπλα στα σπίτια τους, κοντά στα παιδιά και στα εγγόνια τους; Η απάντηση ήταν μία απόλυτη σιωπή».

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Σύμφωνα με τον κ. Τοπαλούδη, η αύξηση των ποινών από μόνη της δεν φέρνει λύση, καθώς το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό, αποδίδοντας την έξαρση της βίας στη λανθασμένη διαπαιδαγώγηση και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για τον λόγο αυτό, επιμένει στη μεγάλη ευθύνη των γονιών, προτείνοντας τη δημιουργία ειδικών σχολών ώστε να μάθουν σωστά τον ρόλο τους.

Η οικογένεια Τοπαλούδη

Ερωτηθείς για την επιστροφή της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο, ο πατέρας της Ελένης δηλώνει: «Δεν περιμένουμε τίποτα περισσότερο από το να απορριφθεί ξανά η αίτηση αναίρεσης. Η πρωτόδικη απόφαση ήταν ομόφωνη, όπως και αυτή του Εφετείου, αλλά και η πρώτη απόφαση της Εισαγγελίας και του Αρείου Πάγου».

Εκτός από τον όρο «γυναικοκτονία», τον οποίο η οικογένεια Τοπαλούδη θεωρεί ηθικό και ζητά να εισαχθεί στον Ποινικό Κώδικα, κάνει λόγο και για τον όρο «οικογενειοκτονία», καθώς «δολοφονείται ολόκληρη η οικογένεια».

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«Εμείς ζούμε έναν ισόβιο ψυχικό θάνατο, ώσπου κάποια στιγμή να έρθει και ο σωματικός μας θάνατος για να ενωθούμε ξανά με το παιδί μας. Εύχομαι ειλικρινά κανένας συνάνθρωπός μας να μην βρεθεί στη θέση μας, γιατί είναι ήδη πάρα πολλοί οι γονείς που έχουν χάσει έτσι τα παιδιά τους».

Ελένη Δαλακλίδου: «Δεν αλλάζει τίποτα, οι γυναίκες να μιλάνε»

«14 χρόνια μετά, δεν φεύγει ο πόνος, αλλά έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Είμαι η μικρότερη και ζούσαμε μαζί με τη Ζωή τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη», λέει η Ελένη Δαλακλίδου, αδερφή της Ζωής, η οποία έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας στις 27 Δεκεμβρίου 2012 έξω από το σπίτι της στην Ξάνθη. Όταν γύρισε στο σπίτι της από νυχτερινή διασκέδαση, ο 27χρονος Χρήστος Παπάζογλου της επιτέθηκε, την ξυλοκόπησε, τη βίασε και την περιέλουσε με βενζίνη, βάζοντάς της φωτιά.

Ζωή Δαλακλίδου



Η Ελένη Δαλακλίδου αναφέρει ότι μετά την κηδεία, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τα δικαστήρια, καθώς έπρεπε να βλέπουν τον δολοφόνο να αποδίδει το έγκλημα στα ψυχολογικά του. Ωστόσο, η «αντιμετώπιση από το δικαστήριο ήταν η δέουσα και δεν τον άφησαν σε τίποτα να δικαιολογηθεί».

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Παρότι λέμε “καμία άλλη, ποτέ ξανά”, πάντα υπάρχει και μία ακόμη



«Το σπίτι είναι γεμάτο φωτογραφίες της. Στολίζουμε το εκκλησάκι της, που είναι μέσα στην πολυκατοικία, και πηγαίνουμε κάθε μέρα στον τάφο της. Όταν όμως πέθανε η μητέρα μας το 2021, ο πόνος έγινε διπλός».

Ακούγοντας για κάθε νέα γυναικοκτονία, το μυαλό της κας Δαλακλίδου πηγαίνει στη Ζωή και στις οικογένειες που βιώνουν το ίδιο πένθος. «Πρέπει να τις θυμόμαστε όλες και να μην τις ξεχνάμε. Ωστόσο, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, γιατί παρότι λέμε “καμία άλλη, ποτέ ξανά”, πάντα υπάρχει και μία ακόμη». Όπως τονίζει, δεν κατηγορεί μόνο τον νυν πρωθυπουργό αλλά τον οποιονδήποτε, καθώς δεν αλλάζουν οι νόμοι και φοβάται ότι ο δράστης που εκτίει ισόβια θα βγει νωρίτερα με δήθεν καλή διαγωγή.



Μέσα στον πόνο, η μνήμη της Ζωής παραμένει ζωντανή μέσα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας «Ζωή Δαλακλίδου», το οποίο λειτουργεί στον Δήμο Ξάνθης. Παρέχει δωρεάν ψυχοκοινωνική, νομική και συμβουλευτική υποστήριξη σε γυναίκες που υφίστανται έμφυλη βία και κακοποιητικές καταστάσεις.

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Ζωή Δαλακλίδου



«Με έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσω την απώλειά της. Η Ζωή βοηθούσε πολύ τον κόσμο. Ήταν έτσι ο χαρακτήρας της, το σήμα κατατεθέν της. Όταν μας είπε ο δήμαρχος ότι σκέφτηκε να γίνει ένα τέτοιο κέντρο και να έχει το όνομα της Ζωής, με χαροποίησε πιο πολύ από το να δίνουμε το όνομά της σε μια οδό, γιατί συνεχίζει το όνομά της να βοηθάει.

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Και προσθέτει: «Ήταν από τα καλύτερα πράγματα, από τις μεγαλύτερες χαρές που πήρα σε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως προσθέτει, το κέντρο είχε χιλιάδες τηλεφωνήματα πριν τα εγκαίνια και δέχεται συνεχώς από γύρω περιοχές, ενώ τέτοιες δομές θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε πόλη. «Ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς έχουμε πάρα πολλούς και πιστεύω ότι βοηθάνε την κοινωνία, καθώς δεν ακούω ή δεν μαθαίνω κάτι πολύ τραγικό».

Τέλος, η Ελένη Δαλακλίδου καλεί τις γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση να μιλάνε, να ζητούν βοήθεια και να κάνουν το βήμα να φύγουν.

Κατερίνα Κώτη: «Πόσες γυναίκες πρέπει ακόμη να δολοφονηθούν για να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία;»

Ήταν 22 Σεπτεμβρίου 2021, όταν η εκπαιδευτικός Ντόρα Ζαχαριά, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στη Ρόδο,επειδή δεν αποδέχθηκε την απόφασή της να τερματίσει τη σχέση τους. Η δολοφονία της νεαρής κοπέλας σκόρπισε σε θλίψη την οικογένεια της, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία που ήρθε αντιμέτωπη με μία ακόμη γυναικοκτονία.

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Ντόρα Ζαχαριά

Δολοφονούνται γυναίκες ακριβώς επειδή είναι γυναίκες

Ένας όρος που ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί στον Ποινικό Δίκαιο ως αυτοτελές ποινικό αδίκημα, ωστόσο όπως επισημαίνει η μητέρα της Ντόρας, η κα. Κατερίνα Κώτη έχει σπουδαία σημασία η θεσμική αναγνώρισή του. «Η γυναικοκτονία δεν είναι απλώς μια είδηση στην τηλεόραση. Είναι η ζωή της κόρης μου, τα όνειρα της που πήγαν χαμένα, το μέλλον που της στερήθηκε», τονίζει.

«Δολοφονούνται γυναίκες ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Επειδή θέλουν να φύγουν, να πουν όχι, να ζήσουν ελεύθερα. Δεν είναι κάποια διάκριση η αναγνώριση του όρου. Είναι η αναγνώριση της πραγματικότητας».

Εμείς δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα δικά μας παιδιά. Βοηθήστε να προστατέψουμε τα δικά σας

Η απώλεια της κόρης της, έγινε για την κα. Κώτη αφετηρία ενός αγώνα για την ενημέρωση και την πρόληψη της έμφυλης βίας. Η μητέρα της, μαζί με άλλους γονείς θυμάτων γυναικοκτονιών, δημιούργησαν τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος», επιδιώκοντας να μετατρέψουν τον προσωπικό πόνο σε συλλογική φωνή.

«Εμείς δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα δικά μας παιδιά. Τουλάχιστον βοηθήστε να προστατέψουμε τα δικά σας παιδιά, τα επόμενα παιδιά», λέει στη HuffPost, περιγράφοντας την ανάγκη να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία και οι αρμόδιοι φορείς αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών.

«Μαζί με τους πολίτες, αγωνιζόμαστε για να αλλάξει ουσιαστικά κάτι. Έχουμε καταθέσει νομοθετική πρόταση για την αναγνώριση της γυναικοκτονίας, η οποία, δυστυχώς, παραμένει στο συρτάρι. Σήμερα, με τη στήριξη των Δημοκρατών, επιδιώκουμε να συγκεντρώσουμε 500.000 υπογραφές, ώστε, βάσει του Συντάγματος, να προωθηθεί η ψήφιση του νόμου και να αναγνωριστεί θεσμικά ο όρος», αναφέρει η κα. Κώτη.

«Πρέπει πρώτα να την αναγνωρίσουμε και να την ονομάσουμε, ώστε να μπορέσουμε να της δώσουμε την προσοχή που απαιτείται και να λάβουμε ουσιαστικά μέτρα. Γι’ αυτό ζητάμε τη στήριξη του κόσμου και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια συγκέντρωσης υπογραφών». Πόσες γυναίκες πρέπει ακόμη να δολοφονηθούν για να αναγνωριστεί ο όρος;».

Όπως μας λέει η κα. Κώτη, «ως οργανισμός, προσπαθούμε να αναδείξουμε το ζήτημα. Έχουμε πραγματοποιήσει παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας η γυναικοκτονία και η έμφυλη βία να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα θεσμικής ευθύνης και όχι ως μεμονωμένα περιστατικά».

Ντόρα Ζαχαριά

Η Πολιτεία πρέπει να λάβει αυστηρότερα μέτρα

Σχετικά με την αυστηροποίηση των ποινών, η μητέρα της Ντόρας Ζαχαριά θεωρεί ότι η Πολιτεία πρέπει να λάβει αυστηρότερα μέτρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημιουργίας ενός μητρώου δραστών, στο οποίο θα καταγράφονται δικαστικές αποφάσεις και περιστατικά βίας.

Όπως εκτιμά, ένα τέτοιο αρχείο, σε συνδυασμό με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, θα μπορούσε να ενημερώνει τις γυναίκες για το παρελθόν ενός ανθρώπου με τον οποίο συνάπτουν σχέση. «Εάν αυτό εδώ υπήρχε, η Ντόρα μου θα είχε σωθεί. Θα είχε σωθεί. Γιατί το παιδί δεν γνώριζε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η κόρη της δεν γνώριζε το ιστορικό του πρώην συντρόφου της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι σε περιπτώσεις καταγγελίας κακοποιητικής συμπεριφοράς θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα σε βάρος του φερόμενου δράστη, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην πρακτική που συχνά αναγκάζει τις γυναίκες να εγκαταλείπουν το σπίτι τους για να προστατευτούν.

«Δεν πρέπει η γυναίκα να φεύγει από το σπίτι της, να παρατάει το σπίτι της, τα παιδιά να αφήνουν τα κρεβάτια τους και την εστία τους για να κρυφτούν. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Κανονικά πρέπει κάθε κακοποιημένη γυναίκα να μένει στο σπίτι της. Και ο σύζυγος, ο σύντροφος, όποιος είναι, πρέπει να φεύγει και να επιτηρείται», τόνισε.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι γυναίκες που δέχονται βία, αλλά και οι γονείς τους

Καταλήγοντας, η μητέρα της Ντόρας Ζαχαριά αναφέρθηκε και στις γυναίκες που φοβούνται να καταγγείλουν την κακοποίηση, επισημαίνοντας ότι συχνά αποθαρρύνονται ακόμη και από το οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω της κοινωνικής έκθεσης.

«Έχω συζητήσει με πολλές κοπέλες που φοβούνται πάρα πολύ και προσπαθώ να τις ενθαρρύνω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι γυναίκες που θέλουν να φύγουν, αλλά και οι γονείς τους, που προσπαθούν να τις αποτρέψουν από το να κάνουν καταγγελία, επειδή έχουν κάποιο όνομα στο νησί. Πιστεύουν ότι τις παρακολουθεί επειδή τις αγαπάει», ανέφερε.