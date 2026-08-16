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Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες να διεκδικήσουν την επιδότηση των διακοπών τους. Από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, το σύστημα είναι πλέον διαθέσιμο για όλα τα ΑΦΜ, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν τα στοιχεία τους.

Η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τα ποσά της επιδότησης να κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με τη χρονική περίοδο και την ειδική κατηγορία του κάθε δικαιούχου. Η τελική επιλογή των ωφελούμενων θα προκύψει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, γεγονός που εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία.

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Οι πολίτες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβάλλοντας την αίτησή τους με δύο τρόπους: Ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet στη σχετική πλατφόρμα (ΕΔΩ), ή εναλλακτικά με φυσική παρουσία, μεταβαίνοντας σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια

Βασική καινοτομία του τρέχοντος κύκλου αποτελεί η σημαντική αύξηση των εισοδηματικών ορίων, μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στην ένταξη μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων, εστιάζοντας κυρίως στη στήριξη της μεσαίας εισοδηματικής τάξης.

Αναλυτικότερα, για τους άγαμους πολίτες χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αναπροσαρμόζεται στις 21.000 ευρώ, από τις 19.000 ευρώ που ίσχυε. Αντίστοιχα, για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα, το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο από τις 31.000 ευρώ του προηγούμενου κύκλου.

Μέσω αυτών των στοχευμένων αλλαγών, το αρμόδιο υπουργείο εκτιμά πως ο αριθμός των νοικοκυριών που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για την τουριστική τους ανάπαυλα θα είναι αισθητά αυξημένος.