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Ανοιχτή για όλους τους πολίτες είναι πλέον η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027», καθώς καταργήθηκε ο αρχικός περιορισμός που βασιζόταν στο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση για τις διακοπές τους. Η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr ή του vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ.

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Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, καθώς και από την περίοδο χρήσης της ψηφιακής κάρτας. Στη γενική κατηγορία, το ποσό διαμορφώνεται στα 200 ευρώ για την υψηλή τουριστική περίοδο και στα 300 ευρώ για τη χαμηλή.

Αυξημένη επιδότηση λαμβάνουν οι άγαμοι ή χήροι με παιδιά, οι έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και οι συνταξιούχοι γήρατος, οι οποίοι δικαιούνται 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο και 400 ευρώ στη χαμηλή.

Παράλληλα, το ποσό φτάνει τα 400 ευρώ για την υψηλή και τα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή δικαιούχους με τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας. Επιπλέον, όσοι επιλεγούν κατόπιν κλήρωσης και έχουν από τέσσερα προστατευόμενα παιδιά και άνω, δικαιούνται έξτρα ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο μετά το τρίτο.

Σε περίπτωση που ένας αιτών πληροί τα κριτήρια για περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, του αποδίδεται αυτόματα το ανώτερο προβλεπόμενο ποσό.

(Πηγή: dikastiko.gr)