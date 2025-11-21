Τραγικό θάνατο βρήκε μια 13χρονη μαθήτρια στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά, που πνίγηκε από την τροφή της το πρωί της Παρασκευής (21/11).

Η άτυχη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας λίγο μετά τις 9 το πρωί από το σχολικό συγκρότημα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατόν να την επαναφέρουν στη ζωή και το παιδί κατέληξε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του Διευθυντή του Ειδικού Σχολείου αλλά και ενός ακόμα εκπαιδευτικού, υπό την επίβλεψη του οποίου ήταν η 13χρονη.

«Μία βοηθός σε όλο το σχολείο»

Σύμφωνα με όσα είπε μητέρα ενός παιδιού από το σχολείο, «το παιδί μου είναι 10 ετών. Είχε άλλο ένα 13χρονο κορίτσι μέσα στην τάξη. Συνολικά ήταν 3 παιδιά στην τάξη. Και ήξερα ότι ήταν ένα 13χρονο κοριτσάκι εκεί, οπότε λογικά θα ήταν αυτό το παιδί».

Η μητέρα κατήγγειλε ότι υπάρχει υποστελέχωση καθώς «δασκάλους έχει, βοηθούς δεν έχει. Μία βοηθό έχει όλο το σχολείο και νομίζω δύο νοσηλευτές. Δεν έχουμε ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε μας είπαν “ελάτε να πάρετε τα παιδιά σας”».