Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μεσσήνης αλλά και ολόκληρη η Μεσσηνία από τον θάνατο του δημοτικού συμβούλου Γιάννη Διονυσόπουλο.

Ο 38χρονος άντρας αγνοείτο από το πρωί της Παρασκευής (26/12). Οι συγγενείς του οι οποίοι τον αναζητούσαν για ώρες κατάφεραν να τον εντοίσουν, δυστυχώς νεκρό, στις 20:20 το βράδυ. Ο άντρας, όπως αναφέρει το messinialive βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελαιόδεντρο, σε κτήμα στην περιοχή “Χαλιάδες” στο Πεταλίδι. Κλήθηκαν και έφτασαν άμεσα στο σημείο οι αρχές οι οποίες κατόπιν έρευνας απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Γιάννης Διονυσόπουλος ήταν εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσσήνης. Η απώλειά του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του. Προανάκριση για το τραγικό αυτό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Μεσσήνης, σημειώνει η patrisnews.com.