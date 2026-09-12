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Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός 4χρονου αγοριού από τον 6ο όροφο κτιρίου στη Λευκωσία, καθώς το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Το αγοράκι, που είχε καταγωγή από τη Νέα Γουινέα, βρισκόταν στην Έγκωμη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έπεσε από παράθυρο του 6ου ορόφου.

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Ο 4χρονος μεταφέρθηκε άμεσα και εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο σημείο του περιστατικού βρίσκεται η Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του παιδιού.

Με πληροφορίες από ink.com