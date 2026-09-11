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Συναγερμός επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, μετά από πληροφορία για πιθανή τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφος που επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό την Ιταλία.

Μόλις η πληροφορία έφτασε στις αρμόδιες Αρχές, τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Οι επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος αποβιβάστηκαν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πραγματική απειλή.

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Στο αεροδρόμιο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εξετάζουν την πληροφορία και διερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Την κινητοποίηση των Αρχών επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής ή την προέλευσή της.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πληροφορία βρίσκεται υπό αξιολόγηση και διερεύνηση, ενώ οι προβλεπόμενες διαδικασίες παραμένουν σε εξέλιξη.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν η αναφορά για βόμβα προέκυψε από κάποιο συγκεκριμένο εύρημα εντός του αεροσκάφους ή εάν πρόκειται για πληροφορία που διαβιβάστηκε στις Αρχές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις κυπριακές Αρχές.

Με πληροφορίες από ink.com