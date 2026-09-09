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Για πρώτη φορά από το 2012, όταν άρχισε να συζητείται η ιδέα του GSI στην Κύπρο, το έργο βρίσκεται πολύ κοντά στο στάδιο της έναρξης, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος έκανε λόγο για ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της υλοποίησής του.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), προσερχόμενος σε εκδήλωση του Σωματείου «Ένωσις Νέων Τραστ» στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει αναφορές του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ σχετικά με το οικονομικό σκέλος του GSI.

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«Χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε το θέμα του GSI έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου», ανέφερε.

Όπως είπε, η είσοδος της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας ήταν καθοριστικής σημασίας, τόσο για την οικονομική όσο και για τη γεωπολιτική πτυχή του έργου, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις προχωρούν στη βάση της συνεννόησης και της πλήρους συμφωνίας που υπάρχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε χθες στο Κάιρο, όπου βρέθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ σήμερα το Διπλωματικό του Γραφείο είχε συνάντηση με τη Γαλλική Πρεσβεία αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρόσθεσε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στη Γαλλία, όπου θα έχει συνάντηση και με τον Γάλλο Πρόεδρο, κατά την οποία θα συζητηθεί το GSI.

«Μετά και τη συνεννόηση που έγινε τον Αύγουστο με τον Γάλλο Πρόεδρο και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε αυτή η ιδέα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο στάδιο να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: Ink.com