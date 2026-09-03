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Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων ζήτησε επίσημο έλεγχο καθώς υφίσταται σύγχυση μεταξύ των καταλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Εθνικής Φρουράς.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θα αντιπαραβάλει τα ονόματα των διαφόρων λιστών για να εντοπίσει όσους έλαβαν επιδόματα χωρίς να είναι πραγματικοί αιχμάλωτοι πολέμου.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις τόσο σε όσους έλαβαν παράνομα χρήματα όσο και σε όσους υπέγραψαν ψευδείς βεβαιώσεις.

Οι εμπλεκόμενοι που εντοπίστηκαν να έχουν ενταχθεί παράνομα στους καταλόγους ενδέχεται να κληθούν να επιστρέψουν τα επιδόματα που έλαβαν τα τελευταία δύο χρόνια.

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Σοβαρές επιπτώσεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν όσοι εντάχθηκαν παράνομα στον κατάλογο των αιχμαλώτων πολέμου του 1974, λαμβάνοντας επίδομα €1.000 ανά εξάμηνο.

Παρεισέφρησαν μη δικαιούχοι στον κατάλογο αιχμαλώτων

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974, Βάσος Χρίστου, δήλωσε στον «Φιλελεύθερο» ότι, βάσει στοιχείων από πρώην Επίτροπο Προεδρίας, στη σχετική λίστα παρεισέφρησαν περίπου 60 με 70 μη δικαιούχοι. Αν και ο σύνδεσμος δεν υιοθετεί τη θέση πως όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι οπωσδήποτε παράνομες, ζητά την άμεση διενέργεια ελέγχου ώστε να ξεκαθαριστεί ποιες αποτελούν πραγματικές περιπτώσεις αιχμαλώτων.

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Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ο κ. Χρίστου, επικοινώνησαν μαζί του επτά μέλη του Συνδέσμου τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο αιχμαλώτων και διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι τους έχει αποκοπεί το επίδομα.

Μπέρδεμα με τον κατάλογο αγνοούμενων

Ο πρόεδρος των αιχμαλώτων ανέφερε στον «Φ» ότι επικρατεί ακαταστασία ως προς το ποιοι θεωρούνται αγνοούμενοι, υπό την έννοια ότι πέραν του επισήμου καταλόγου του Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν και κατάλογοι της Εθνικής Φρουράς και του υπουργείου Εσωτερικών με αποτέλεσμα να μην βρίσκει κανείς άκρη.

Όπως εξήγησε ο κ. Χρίστου, ο μοναδικός κατάλογος που έπρεπε να ισχύει είναι αυτός του Ερυθρού Σταυρού, με δεδομένο ότι σε αυτόν καταχωρείτο κάθε αιχμάλωτος τη στιγμή που απελευθερωνόταν από τον τουρκικό στρατό.

Σημειώνεται, πως σε κάποιο στάδιο περιελήφθη πρόνοια στη νομοθεσία με την οποία αιχμάλωτος θεωρείται κάποιος ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Ερυθρού Σταυρού ή στον κατάλογο της Εθνικής Φρουράς. Ωστόσο, όπως είχε υποστηρίξει και ενώπιον της Βουλής ο κ. Χρίστου, κάποιοι πήραν το πιστοποιητικό της Εθνικής Φρουράς από την πίσω πόρτα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, κάποιοι αποτάθηκαν εκ των υστέρων σε αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς οι οποίοι πιστοποίησαν με την υπογραφή τους ότι συγκεκριμένα άτομα διετέλεσαν αιχμάλωτοι, κάτι το οποίο αποδέχθηκε και το υπουργείο Άμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας είχε υποστηρίξει ότι ταυτοποίησε τα ονόματα των αιτητών αυτών με τα ονόματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ερυθρού Σταυρού, κάτι το οποίο αμφισβητούν οι αιχμάλωτοι.

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Όπως εξήγησε ο κ. Χρίστου, η Ελεγκτική Υπηρεσία εκλήθη να ελέγξει τους καταλόγους των αγνοουμένων (του Ερυθρού Σταυρού, του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Εσωτερικών) προκειμένου να καταλήξει ως προς το ποιοι πραγματικά διετέλεσαν αιχμάλωτοι, ώστε να ξεκαθαρίσει οριστικά ο κατάλογος. Ο Γενικός Ελεγκτής θα αντιπαραβάλει τα ονόματα των καταλόγων των διαφόρων υπουργείων με τα ονόματα του καταλόγου των επιδομάτων.

Οι οργανωμένοι αιχμάλωτοι ζήτησαν τη βοήθεια δικηγόρου, ο οποίος έστειλε επιστολή στον αρχηγό Αστυνομίας ζητώντας την παρέμβαση του. Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, ο Αρχηγός Αστυνομίας απάντησε, πως μετά από το πόρισμα του Γενικού Ελεγκτή θα ληφθούν καταθέσεις από όσους δεν περιλαμβάνονται στα μητρώα και δεν αποκλείεται να προκύψουν και ποινικά αδικήματα, όχι μόνο για όσους τυχόν περιελήφθησαν σε καταλόγους αιχμαλώτων, χωρίς να δικαιούνται, αλλά και για όσους τυχόν υπέγραψαν σχετικές βεβαιώσεις.

Ο κ. Χρίστου δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο όσοι παρεισέφρησαν στους καταλόγους με ψευδείς παραστάσεις (πέραν των πιθανών ποινικών αδικημάτων τα οποία δυνατόν να αντιμετωπίσουν) να κληθούν να επιστρέψουν και τα επιδόματα που έλαβαν τα τελευταία δύο χρόνια.

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Σχετικά με την καταγγελία αιχμαλώτων από τους οποίους έχει αποκοπεί το επίδομα, ο πρόεδρος των αιχμαλώτων ανέφερε ότι στους επτά επηρεαζόμενους υπάρχει άτομο που διαμένει στην Κρήτη, άλλος στη Βρετανία ενώ τρίτος βρίσκεται σε γηροκομείο στην Κυπερούντα.

Όπως εξηγεί, επικοινώνησε με αρμόδιους λειτουργούς και του υπέδειξαν πως επειδή εγείρεται θέμα προσωπικών δεδομένων, οι επηρεαζόμενοι οφείλουν είτε να τηλεφωνήσουν οι ίδιοι είτε να προσέλθουν αυτοπροσώπως για σχετική ενημέρωση. «Διερωτώμαι πώς θα επικοινωνήσουν, έστω και τηλεφωνικώς, όταν εγώ προσπαθώ να τηλεφωνήσω και δεν μου απαντούν», ανέφερε ο κ. Χρίστου.

Πηγή: Φιλελεύθερος

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