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Οι συγγενείς του θύματος ειδοποίησαν τις Αρχές όταν εκείνος δεν επέστρεψε από το κυνήγι και ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες, ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω της έλλειψης κινητού τηλεφώνου από τον ηλικιωμένο.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν με ασφάλεια τον σκύλο του 78χρονου, ο οποίος παρέμεινε κοντά στον ιδιοκτήτη του καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

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Νεκρός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική 78χρονος που εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο του, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην περιοχή Ντράφι στην Πεντέλη.

Για την ανάσυρση του επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ,η ομάδα ΟΣμηΕΑ καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 78χρονος έφυγε χθες το μεσημέρι από το σπίτι λέγοντας στους οικείους του ότι πάει για κυνήγι στο Ντράφι. Όταν όμως δεν επέστρεψε σπίτι του και οι συγγενείς του δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ο γιος του ειδοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μετά από ολονύχτια έρευνα, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο του σε χαράδρα στο Ντράφι.

Οι πυροσβέστες τον ανέσυραν από το όχημα του ενώ παράλληλα απεγκλώβισαν τον σκύλο του που ήταν μαζί του όλο το βράδυ.

​Μερόπη Καπετανοπούλου: «Το σκυλάκι ήταν κοντά του όλη τη νύχτα, μας έδωσε μήνυμα»

​Μιλώντας για το περιστατικό και τις δυσκολίες της επιχείρησης, η αντιδήμαρχος Πεντέλης και εθελόντρια πυροσβέστης, Μερόπη Καπετανοπούλου, εξήγησε πως το έργο των διασωστών δυσκόλεψε το γεγονός ότι ο 78χρονος δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο.

«Η Πεντέλη έχει πάρα πολλές πλαγιές, έχει πάρα πολλά λοφάκια και πάρα πολλούς χωματόδρομους. Δυστυχώς, κάποιες φορές όλοι χάνουμε τον έλεγχο και μπορεί να πέσουμε κάτω. Το κακό είναι ότι είναι μεγάλοι γκρεμοί και δεν είχε κινητό ο άνθρωπος να τον βρούμε αμέσως, οπότε έγινε μια κινητοποίηση από το πρωί να βρεθεί» ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των πυροσβεστών και των ντόπιων εθελοντών που γνωρίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή το βουνό.

​Αναφερόμενη στις συνθήκες του δυστυχήματος στον στενό δρόμο —όπου, όπως σημείωσε, συχνά κυκλοφορούν και άγρια ζώα όπως αγριογούρουνα— τόνισε πως «όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, πάντα είναι τραγωδία. Ενώ χαιρόμαστε να τον βρούμε γιατί και αυτό είναι ανθρώπινο να βρεθεί, να πάει στην οικογένειά του, στενοχωριόμαστε που δεν ήταν εν ζωή».

​Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στον σκύλο του 78χρονου, ο οποίος στάθηκε φύλακας δίπλα στον ιδιοκτήτη του: «Ήταν συγκινητικό πραγματικά. Για άλλη μια φορά τα ζώα είναι πιο μπροστά στην ψυχή. Ήταν κοντά του όλη τη νύχτα, δίπλα στον άνθρωπο. Ευτυχώς κατάφερε να βγει από το τρέιλερ πίσω στο αυτοκίνητο, κατάφερε να ζήσει και ήταν κοντά του συνέχεια, οπότε ήταν και ένα δείγμα να μας βοηθήσει. Κυκλοφορούσε γύρω από το αυτοκίνητο, προφανώς για να τον νιώσει, και μας έδωσε ένα μήνυμα ότι υπάρχει εκεί. Ευτυχώς είναι καλά το ζωάκι και έχει επιστρέψει στην οικογένειά του».