Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής αεροσκάφους στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, που προκάλεσε τον θάνατο δύο πιλότων.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας στήριξης λόγω πιθανής πρόσκρουσης πτηνού στον κινητήρα του μαχητικού κατά τη διάρκεια ελιγμών χαμηλού ύψους.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε κολώνα χαμηλής τάσης και διαλύθηκε, με τα συντρίμμια να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση δυσχεραίνοντας το έργο των ειδικών.

Η εξόδιος ακολουθία του Σμηναγού Δημητρίου Πέτρου αναβλήθηκε λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ η κηδεία του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια παραμένει προγραμματισμένη για την Τετάρτη.

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Συνεχίζεται η διερεύνηση του δυστυχήματος που σημειώθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους και στον θάνατο των δύο πιλότων.

Νεκροί είναι ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, οι οποίοι αποτελούσαν το πλήρωμα του μαχητικού. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στα πρώτα λεπτά της αεροπορικής επίδειξης.

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Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ATN1, η εξέταση των τελευταίων στιγμών πριν από την πτώση έχει ήδη αρχίσει να δίνει τα πρώτα στοιχεία στους ερευνητές. Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν είναι για ποιον λόγο το αεροσκάφος έχασε περίπου 800 πόδια ύψους και βρέθηκε κάτω από το προβλεπόμενο επίπεδο πτήσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα καρέ από την επίδειξη στο οποίο το αεροσκάφος φαίνεται να έχει το ρύγχος του στραμμένο προς τα κάτω.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή είναι το ενδεχόμενο απώλειας στήριξης εξαιτίας εξωγενούς παράγοντα, όπως για παράδειγμα η πρόσκρουση ή η εισχώρηση ενός πουλιού στον αεραγωγό και στη συνέχεια στον κινητήρα.

Ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε, σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, να προκαλέσει απώλεια στήριξης του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πάρει απότομα καθοδική κλίση και να κινηθεί προς το έδαφος, οδηγώντας τους δύο πιλότους σε κατάσταση από την οποία δεν ήταν πλέον δυνατή η ανάκτηση του αεροσκάφους.

«Εφιαλτικό σενάριο» για τους πιλότους

Απόστρατοι πιλότοι χαρακτηρίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως ένα από τα πιο δύσκολα και εφιαλτικά σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας χειριστής. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και η μεγάλη εμπειρία του πιλότου δεν αρκεί όταν ο χρόνος αντίδρασης είναι εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς τα περιθώρια για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση είναι μηδαμινά.

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων αεροπορικών επιδείξεων, οι ιπτάμενοι πραγματοποιούν, μεταξύ άλλων, ελιγμούς κρούσης, δηλαδή ελιγμούς με τους οποίους παρουσιάζεται ο τρόπος προσέγγισης ενός στόχου σε μια επιχείρηση βομβαρδισμού.

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Στην περίπτωση της μοιραίας πτήσης, κατά τη δεξιά στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της Τανάγρας, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος. Στο ίδιο σημείο πραγματοποιήθηκε η χαμηλή διέλευση με πλήρη μετάκαυση, ενώ το αεροσκάφος είχε μεγάλη κλίση και αυξημένο ρυθμό καθόδου, όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες από την επίδειξη.

Η πρόσκρουση και η διασπορά των συντριμμιών

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την πορεία του αεροσκάφους μετά την απώλεια ύψους αναφέρουν ότι προσέκρουσε αρχικά σε ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης και στη συνέχεια διαλύθηκε.

Τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση στον κάμπο που βρίσκεται απέναντι από τα Νεόφυτα, ενώ η διασπορά τους σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων αναμένεται να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

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Πότε θα γίνουν οι δύο κηδείες

Την ίδια ώρα, αλλαγή υπήρξε και στον προγραμματισμό της κηδείας του Δημήτρη Πέτρου. Η εξόδιος ακολουθία επρόκειτο να τελεστεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στον Κατσικά Ιωαννίνων, ωστόσο αναβλήθηκε εξαιτίας τυπικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Η νέα ημερομηνία και ώρα της εξοδίου ακολουθίας θα ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση, μόλις οριστικοποιηθούν από την οικογένεια του εκλιπόντος.

Αντίθετα, η νεκρώσιμη ακολουθία του Γιάννη Μπλέσια παραμένει προγραμματισμένη για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον Πύργο Ηλείας.

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