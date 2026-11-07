Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, όπου ένας 52χρονος Έλληνας, μέλος πληρώματος ιστιοφόρου σκάφους, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 52χρονος βρέθηκε στο νερό, στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της νήσου Φλεβών, έπειτα από πτώση από το ιστιοφόρο. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος αντιλήφθηκαν το περιστατικό και προχώρησαν στην περισυλλογή του.
Αμέσως μετά, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Βουλιαγμένης, από όπου διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο» της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
Την υπόθεση διερευνά η Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης, η οποία διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του 52χρονου στη θάλασσα.
Στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, συνελήφθη ο καπετάνιος του ιστιοφόρου σκάφους.