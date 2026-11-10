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Απίστευτη απάτη σημειώθηκε στην περιοχή της Πύλης στα Τρίκαλα, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα και φερόμενο ως δράστη έναν 22χρονο, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Όπως αναφέρει και το Trikalanews.gr, ο νεαρός, προσποιούμενος ότι είναι συγγενής της γυναίκας, επικοινώνησε μαζί της και την έπεισε ότι επίκειται αλλαγή νομίσματος στη χώρα, με αποτέλεσμα τα ευρώ να χάσουν την αξία τους.

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Με αυτό το πρόσχημα, κατάφερε να την εξαπατήσει και να της αποσπάσει συνολικά 8.300 ευρώ.

Ειδικότερα, την έπεισε να τοποθετήσει τα χρήματα μέσα σε μια μαύρη σακούλα και να την αφήσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, από όπου τα παρέλαβε.

Το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης εξιχνίασε την υπόθεση και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 22χρονου ημεδαπού και ενός ή περισσότερων ακόμη ατόμων, των οποίων τα στοιχεία παραμένουν άγνωστα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο, ωστόσο η καταγγελία στις Αρχές έγινε στις 6 Νοεμβρίου.