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Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν οι δημότες στην Κρήνη Τρικάλων, όταν ένας βίσονας εμφανίστηκε να περιφέρεται ατάραχος στην αυλή ενός σπιτιού. Το ζώο φέρεται πως μπήκε στον προαύλιο χώρο και άρχισε να μετακινείται άνετα εκεί, προκαλώντας έκπληξη στους ντόπιους, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα KriniLive.

Βίσονας εισέβαλε σε προαύλιο κατοικίας

Ο βίσονας φαίνεται να κάνει τη βόλτα του στην αυλή, ενώ ένας άνδρας το ακολουθεί, προσπαθώντας να το απομακρύνει από το οικόπεδο. Δεν έδειχνε ανήσυχος από την ανθρώπινη παρουσία και συνέχισε να κινείται στον χώρο.

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Λίγο αργότερα, αφού ολοκλήρωσε την περιήγησή του, το ζώο βγήκε από την αυλή.