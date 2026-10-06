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Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος έξω από τον Γλίνος στα Τρίκαλα, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις φλόγες έχουν παραδοθεί έξι αποθήκες με βαμβάκι, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού και του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Πηγή: trikalavoice.gr Πηγή: trikalavoice.gr Πηγή: trikalavoice.gr Πηγή: trikalavoice.gr

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και, κυρίως, να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς σε άλλες εγκαταστάσεις.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση και προκάλεσαν αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

(Με πληροφορίες από trikalavoice.gr)