Ο 18χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του σε χωριό των Τρικάλων οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε πολύωρη απολογία ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τους συνήγορους υπεράσπισής του, θα ζητηθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία. Η εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα βάσει του άρθρου 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αναμένεται να ρίξει φως σε όλα τα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης και να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του νεαρού δράστη κατά τη στιγμή του εγκλήματος.

Οι δικηγόροι του 18χρονου απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία που φέρεται να έδωσε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την οποία σχεδίαζε τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες. Υποστηρίζουν ότι η πράξη τελέστηκε «εν βρασμώ ψυχής», και όχι με προμελέτη, τονίζοντας πως οι συνθήκες και η ψυχολογική κατάσταση του νεαρού πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Η 54χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, με εμφανή σημάδια στραγγαλισμού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο δράστης χρησιμοποίησε πετσέτα, την οποία έσφιξε γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ακόμη την παρουσία αίματος στα αυτιά και στα μάτια της, γεγονός που υποδεικνύει τον βασανιστικό τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της.

Η υπόθεση έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία των Τρικάλων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτό το φρικτό έγκλημα. Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την αποσαφήνιση των κινήτρων και της ψυχικής κατάστασης του νεαρού δράστη, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.