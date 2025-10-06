Συνελήφθη στην περιοχή του Ταύρου, 46χρονος αλλοδαπός, που φέρεται να είναι ο οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε άνδρα με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, τα ξημερώματα της 2ας Οκτωβρίου.

Ο δράστης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος και διέφυγε, ωστόσο ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 46χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στις 21 Σεπτεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για διάστημα 30 ημερών, λόγω μη χρήσης προστατευτικού κράνους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών.