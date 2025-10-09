Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου 2025 στον Βόλο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία επίσης οδηγούσε ημεδαπός. Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει έντονη οργή στην τοπική κοινωνία, παίρνει νέα διάσταση μέσα από την αποκλειστική μαρτυρία του τραυματία δικυκλιστή, Η.Σ., 47 ετών.

«Ήμουν σταματημένος στο φανάρι στην οδό Αναλήψεως όταν ξαφνικά ένιωσα ένα ζεστό αεράκι και σε κλάσματα δευτερολέπτου βρέθηκα στο δρόμο να κοιτάω τα συντρίμμια από τον καθρέφτη μου .Με χτύπησε και με εγκατέλειψε στο σημείο. Είδα όλη την ζωή να περνά από μπροστά μου.Φοβήθηκα ότι δεν θα ξαναδώ την γυναίκα μου και το παιδί μου, Έσπασα το χέρι, κοπάνησα στα πλευρά, πέντε ώρες στο νοσοκομείο την έβγαλα — δόξα την Παναγία», δηλώνει ο ίδιος, εμφανώς ταραγμένος αλλά ευγνώμων που γλίτωσε τα χειρότερα. Ο 47χρονος περιγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά και το σοκ που ακολούθησε όταν αντιλήφθηκε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

«Με παράτησε και έφυγε. Ο αδερφός μου που ήταν λίγο πιο πίσω και είδε το τροχαίο ατύχημα τον κυνήγησε με το αυτοκίνητο και τον έπιασε στις παρυφές της Γορίτσας, μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, στον κόμβο. Αν δεν τον έβρισκε εκεί, ποιος ξέρει τι θα γινόταν…», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Η.Σ.

Ο δράστης συνελήφθη μεθυσμένος

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας Βόλου, ο οδηγός του Ι.Χ., που εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση σε κατάσταση μέθης και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες, υποβαλλόμενος σε εξετάσεις και θεραπεία. Παρά τα κατάγματα και τα τραύματα στα πλευρά, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

«Δόξα την Παναγία που ζω»

Ο 47χρονος δεν κρύβει τη συγκίνησή του, ευχαριστώντας όσους έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

«Ήταν θέμα δευτερολέπτων… Αν με είχε χτυπήσει λίγο διαφορετικά, μπορεί να μην ήμουν εδώ. Δόξα την Παναγία που ζω», αναφέρει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσοχής και της υπευθυνότητας στον δρόμο.

Οργή και προβληματισμός στην τοπική κοινωνία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση στον Βόλο, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της εγκατάλειψης θυμάτων τροχαίων.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η εγκατάλειψη τραυματία συνιστά βαρύ ποινικό αδίκημα, ενώ τονίζουν πως οι έλεγχοι για μέθη και επικίνδυνη οδήγηση θα ενταθούν.

Ο 47χρονος Η.Σ., αν και τραυματισμένος, στέλνει μήνυμα προς όλους:

«Να οδηγείτε με μυαλό. Δεν είναι όλα δεδομένα. Εγώ στάθηκα τυχερός… άλλοι δεν προλαβαίνουν καν να πουν ευχαριστώ.»

Πηγή: thenewspaper.gr

