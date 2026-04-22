Ενθαρρυντικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πορεία της υγείας της 16χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λεωφόρο Λιοσίων, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Η ανήλικη, η οποία νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η κοπέλα πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, έχει επαφή με το περιβάλλον της, αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στους γονείς της, ενώ εμφανίζει και κινητικότητα, στοιχεία που θεωρούνται ιδιαίτερα θετικά για την εξέλιξη της κατάστασής της.

Παρά τη σαφή πρόοδο, οι γιατροί τονίζουν ότι η 16χρονη έχει ακόμη μπροστά της μια απαιτητική περίοδο αποκατάστασης. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Την ίδια στιγμή, αποκαλύφθηκε ότι ο 16χρονος που σχετίζεται με την υπόθεση είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολικούς χώρους. Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα, τα οποία εμφανίστηκαν στις Αρχές καταγγέλλοντας δήθεν κλοπή, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο φαίνεται πως είχαν οργανώσει σχέδιο παραπλάνησης των Αρχών, δηλώνοντας ψευδώς ότι το δίκυκλο όχημα είχε κλαπεί.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου, όταν ένας από τους εμπλεκόμενους προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα και δήλωσε κλοπή του δικύκλου του. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, κατέθεσαν, δίνοντας -όπως διαπιστώθηκ-, ψευδή στοιχεία σχετικά με το περιστατικό.

Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο ως συνεπιβάτης τη στιγμή του ατυχήματος, με οδηγό κάποιον που γνώριζε από την εργασία του. Όπως κατέθεσε, μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Η μαρτυρία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, οδηγώντας στη σύλληψη των δύο ατόμων για την ψευδή δήλωση κλοπής.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι βασικός στόχος τους ήταν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού που ευθύνεται για το τροχαίο. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία και παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της μητέρας της 16χρονης, η οποία περιέγραψε το σοκ που υπέστη βλέποντας το βίντεο του περιστατικού, την ώρα που η κόρη της νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη.

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου ήταν διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις, εσωτερική αιμορραγία και αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο άνθρωπος έφυγε και την άφησε αβοήθητη… Είναι σαν να εγκαταλείπεις μια ζωή. Μια μάνα να βλέπει το παιδί της να πετάγεται σαν πανί στον δρόμο… Είδα το βίντεο και έπαθα σοκ, πραγματικά σοκ. Λυπάμαι που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα», δήλωσε η μητέρα στο Star.