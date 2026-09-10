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Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο στη Νεάπολη, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου νοσηλεύεται η 21 ετών τραυματίας.

Η 21 ετών γυναίκα υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, και παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς για τη μετεγχειρητική της πορεία. Η 62χρονη νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, με τα τραύματά της να χαρακτηρίζονται ελαφρά. Εξιτήριο έλαβαν, χθες το απόγευμα, η 50χρονη και η 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματισμένες, αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς για τη φάση της ανάρρωσής τους.

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Το τροχαίο σημειώθηκε χτες, γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο της εταιρείας, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 57 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση. Την ίδια στιγμή, λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης και στη συνέχεια στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και τους παρασχέθηκε η προβλεπόμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Αρχικά, η 21 ετών γυναίκα και η 62χρονη είχαν κριθεί ως οι σοβαρότερα τραυματισμένες, ενώ η 17χρονη και η 50χρονη έφεραν ελαφρύτερα τραύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ