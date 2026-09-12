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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Κύμης, με δύο οχήματα να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν μαζί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ένα από τα δύο οχήματα φέρεται να οδηγούσε άνδρας της προσωπικής ασφάλειας του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

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Ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ΙΧ που οδηγούσε γυναίκα. Στη συνέχεια, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν σε τοιχίο της Αττικής Οδού.

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να παραμείνει για να συνδράμει ή να καταθέσει στις Αρχές. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από την Τροχαία, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθεί και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και η ταυτότητα του οδηγού.

Η γυναίκα που επέβαινε στο ΙΧ μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη στον «Ευαγγελισμό». Ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο συνελήφθη από την Τροχαία Αττικής Οδού και αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις κάμερες ασφαλείας και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων να αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.