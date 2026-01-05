Περαιτέρω μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η στείρα και αντιπαραγωγική άρνηση στον διάλογο αδικεί τον αγώνα των αγροτών, τόνισε ο υπουργός εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απόφαση εκπροσώπων των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί στην πλειονότητα των αιτημάτων, αλλά «δεν μπορεί να παραμένει απαθής θεατής σε μια άγονη διαδικασία άρνησης διαλόγου».

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έκανε «τα βήματα που όφειλε να κάνει, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο», καταθέτοντας προτάσεις που ουσιαστικά αποτελούν βάση διαλόγου από την πρώτη στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, η άρνηση συμμετοχής στον διάλογο «χωρίς πραγματική αιτιολόγηση», όπως είπε, «είναι ανεξήγητη», τονίζοντας ότι υπάρχουν όρια ανοχής, ιδιαίτερα όταν η κοινωνία υφίσταται σοβαρή ταλαιπωρία. «Δεν μπορούμε να παραμένουμε απαθείς θεατές σε μια διαδικασία που ταλαιπωρεί αδιανόητα τους Έλληνες πολίτες», είπε, προσθέτοντας ότι η «στείρα και αντιπαραγωγική άρνηση διαλόγου αδικεί τελικά τον ίδιο τον αγώνα των αγροτών».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχει ήδη συγκεκριμένη πρόταση διαλόγου και αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, στάθηκε στο αγροτικό ρεύμα, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να επιδοτεί το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και να έχει θεσπισμένη χαμηλότερη τιμή», προσθέτοντας ότι η τιμή θα είναι ακόμη χαμηλότερη από τα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ισχύει σήμερα.

Για το πετρέλαιο, ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έχει πλέον θεσπιστεί με νόμο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αναγνώρισε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στο ισχύον μοντέλο κατανομής ποσοτήτων. «Κάποιες καλλιέργειες αδικούνται και κάποιες άλλες ευνοούνται. Αυτό θα το εξορθολογήσουμε σε συνεργασία με τους αγρότες και τους εκπροσώπους τους, σίγουρα πριν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ», σημείωσε, τονίζοντας ότι το αίτημα για επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία ικανοποιείται.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το αίτημα για αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ ικανοποιείται, ενώ για τη στήριξη προϊόντων υπενθύμισε ότι υπάρχουν σαφή όρια από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. «Η απώλεια εισοδήματος δεν μπορεί να καλυφθεί άμεσα, γιατί αυτό αντίκειται στην ΚΑΠ», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μέτρο 23, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έμμεση εισοδηματική στήριξη που δεν αποτελούσε υποχρέωση της κυβέρνησης. «Ήταν χρήματα που δόθηκαν με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης», είπε, καλώντας τους εκπροσώπους των αγροτών να συζητήσουν τον τρόπο διάθεσή των επιπλέον χρημάτων που εξοικονομήθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για 160 εκ. ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε καλλιέργειες που είχαν χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις. Ανέφερε ως παράδειγμα το βαμβάκι για το οποίο, από το μέτρο απονιτροποίησης, διατέθηκαν επιπλέον 45 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλία και τον Έβρο, εντάχθηκε στο Μέτρο 23, ενώ από την επόμενη χρονιά θα υπάρχει επιπλέον ενίσχυση 31,70 ευρώ ανά στρέμμα, μέσω του μέτρου μείωσης αποτυπώματος άνθρακα. Αναγνώρισε ότι οι εμπορικές τιμές είναι χαμηλές, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η κυβέρνηση έχει δώσει ειδικές ενισχύσεις για να κρατηθεί το προϊόν σε όσο γίνεται υψηλότερο επίπεδο».

Σε κάθε περίπτωση,ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν είναι συγκυριακά ούτε αφορούν μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η συνολική αναδιοργάνωση του τομέα. «Το σημαντικό είναι να δούμε πώς θα ξαναστήσουμε τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διάσταση των ευρωπαϊκών προκλήσεων, σημειώνοντας ότι «είναι κρίμα να μην έχουμε κοινή θέση σε τόσο κρίσιμα ζητήματα, όπως ποιες ασφαλιστικές δικλείδες πρέπει να υπάρχουν απέναντι στη συμφωνία Mercosur», υπογραμμίζοντας ότι τέτοια θέματα απαιτούν ενιαία εθνική στάση και ουσιαστικό διάλογο.

«Η κυβέρνηση παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Έδειξε υπομονή και σεβασμό, προτείνοντας από την πρώτη στιγμή τον διάλογο», κατέληξε ο υπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή, αλλά «οι δικαιολογίες για να μην προσέρχεται κανείς πλέον δεν υπάρχουν».