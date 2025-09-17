Μέσω διερμηνέα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ο υπήκοος Συρίας με καταγωγή από την Παλαιστίνη, τον οποίο πρώτα συνέλαβαν οι αστυνομικοί για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και στη συνέχεια οι πυροσβέστες για την πυρκαγιά της 7ης Σεπτεμβρίου στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς κατά την προανακριτική διαδικασία δήλωσε μέλος του ISIS μέχρι και το 2023, οπότε και έφθασε στην Κω μέσω Τουρκίας. Φέρεται, μάλιστα, να παραδέχθηκε ότι ευθύνεται και για άλλες τρεις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή, τον περασμένο Ιούνιο.

Ο 32χρονος είχε απασχολήσει και τον περασμένο Μάιο τις αστυνομικές αρχές, όταν είχε τραυματίσει έναν άνδρα με μαχαίρι στον Άγιο Παντελεήμονα. Το θύμα τον είχε δει λίγες ημέρες αργότερα μπροστά του, είχε καλέσει την Άμεση Δράση. Τον είχαν συλλάβει, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή δικαστικών.

Μετά τα δεδομένα, που έχουν προκύψει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ζήτησε να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου, που του έχει χορηγηθεί, επειδή είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι σε περίπτωση που άτομο, υπό καθεστώς προστασίας, αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τότε είναι δικαιολογημένη η αφαίρεση του καθεστώτος ασύλου.