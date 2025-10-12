H Τζίνα Αλιμόνου στάθηκε για πρώτη φορά στο πρόσφατο περιστατικό με τον πρώην σύντροφό της, τον οποίο κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

«Εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα σαν γυναίκα. Δεν σκέφτηκα ούτε σαν δημοφιλές πρόσωπο, ούτε σαν ανώνυμο. Σκέφτηκα σαν γυναίκα. Είπα ότι είναι μια κατάσταση την οποία εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ελέγξω. Έτσι, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι πρέπει να επικοινωνήσω το θέμα, γιατί δεν μπορούσα εγώ να το διαχειριστώ. Και εύχομαι να κάνουν και όλες οι γυναίκες το ίδιο», είπε αρχικά, μιλώντας για τα όσα βίωσε από την πρώην σχέση της.

Advertisement

Advertisement

«Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε, δεν πρέπει να το δεχτούμε όμως»



Η κ. Αλιμόνου, μιλώντας στον ANT1, αποκαλύπτει πως κατά την άποψή της «καλώς έγινε ό,τι έγινε»: «Γιατί στο τέλος, όταν το καλοσκέφτηκα, λέω: “Ρε παιδί μου, από όλο αυτό ποιο είναι το δια ταύτα;”. Το δια ταύτα είναι ότι πρέπει, οφείλουμε, όταν υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που μας κάνουν να νιώθουμε ανασφάλεια, να τις δηλώνουμε και να ζητάμε βοήθεια. Και τελικά είπα, κοίταξε, μπορεί όλο αυτό να αποτελέσει και ένα κοινωνικό πρότυπο, για όλες τις γυναίκες, ή για όλους τους ανθρώπους που περνούν κάποια περιστατικά τα οποία τους δημιουργούν φόβο».

Σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην σύντροφός της «είναι καλός άνθρωπος» και «όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε μια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρείται αυτό το πράγμα. Και έτσι πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας».

«Με χτύπησε, αρνιόταν να φύγει»



Σχετικά με το περιστατικό είπε τα εξής: «Ήμουν μόνη μου, εντελώς και με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο είχαμε στο παρελθόν μια σχέση, αλλά όχι πια. Είχαμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε όμως. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε έξω από την οικία μου. Άρχισε να μιλάει για κάποια πράγματα της σχέσης μας. Δηλαδή, ξαναπήγαμε λίγο στο παρελθόν και εκεί έγινε λίγο πιο εμμονικός, λίγο πιο απότομος. Εκεί χειροδίκησε. Με χτύπησε στο πρόσωπο ελαφρώς. Δεν μου δημιούργησε κακώσεις, αλλά με χτύπησε και αρνιόταν να φύγει.

Έφυγα και κάλεσα την οικογένειά του για να του πουν να φύγει, όπως και έγινε, αλλά μετά επανήλθε. Και όταν επανήλθε, κάποιες ώρες μετά, ενώ εγώ κοιμόμουν, υπήρχε μια έντονη συμπεριφορά, κάποιες φωνές, μου χτυπούσε το κουδούνι και εκεί κατάλαβα ότι πια εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό και κάλεσα την αστυνομία, στην αρχή για σύσταση».

«Δεν μου ζήτησε συγγνώμη»



Ο πρώην σύντροφός της, όπως λέει η ίδια, «σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πιστεύω πως όλοι είναι καλό να ζητάμε βοήθεια από ειδικούς. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που δεν νιώθουμε καλά».

Σχετικά με την καταδίκη, 10 μήνες με αναστολή φυλάκιση και περιοριστικά μέτρα, η Τζίνα Αλιμόνου σχολιάζει: «Δεν μου ζήτησε συγγνώμη. Θα τη δεχόμουν αν μου ζητούσε. Αυτό δεν διαγράφει καμία πράξη φυσικά. Εννοείται, συγχωρούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι».