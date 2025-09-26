Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους “United on Court: Autism, Basketball and Inclusion” αποτελεί μια αυθεντική αποτύπωση της εμπειρίας που προσφέρει το Basketaki ΑμεΑ, η πρώτη μπασκετική διοργάνωση στην Ελλάδα αφιερωμένη σε αθλητές και αθλήτριες στο φάσμα του αυτισμού και με νοητική αναπηρία.

Η ιδέα για το ντοκιμαντέρ γεννήθηκε μέσα στο ίδιο το γήπεδο, από τον εθελοντή διαιτητή και μαθητή του IB, Γιώργο Κωνσταντινίδη, ο οποίος βίωσε από κοντά τη δυναμική της δράσης αυτής και θέλησε να την αποτυπώσει με εικόνα, ήχο και συναίσθημα. Μια αφήγηση με νόημα που άξιζε να προβληθεί και να επαναληφθεί.

Το “United on Court” παρακολουθεί τους συμμετέχοντες εντός και εκτός γηπέδου, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη δράση αλλά και την ουσία της: την ανθρώπινη σύνδεση, τη χαρά της συμμετοχής και την κατάργηση των ορίων μεταξύ “τυπικού” και “διαφορετικού”.

Περισσότερο από μια καταγραφή εμπειριών, το ντοκιμαντέρ επιδιώκει να λειτουργήσει ως εφαλτήριο νέων ιδεών και πρωτοβουλιών, που προωθούν την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό αλλά και πέρα από αυτόν και μεταφράζονται σε πράξεις – σε κάθε γήπεδο, σχολείο ή κοινότητα, χτίζοντας πάνω σε αξίες.

Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, αναδεικνύονται οι αρχικές δυσκολίες και οι επιφυλάξεις των γονιών γύρω από τη συμμετοχή των παιδιών τους, αλλά και η μεταστροφή αυτών των συναισθημάτων σε αισιοδοξία, πίστη και δικαίωση.

Δείτε εδώ το video