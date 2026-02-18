parianostypos.gr - Εικόνα από την Πάρο το βράδυ της Τρίτης (17/2)

Η κακοκαιρία πλήττει από την Τρίτη (17/2) πολλές περιοχές της χώρας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν αρκετά κατά τόπους προβλήματα.

Σε πολλές περιοχές, όπως η Θεσσαλονίκη και τα Σύβοτα η θάλασσα «έχει βγει στην στεριά», καθώς οι ισχυροί άνεμοι στέλνουν με μεγάλη δύναμη τα κύματα πάνω από τις προβλήτες, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι παραλιακοί δρόμοι.

Πάρος: «Έγινε Βενετία»

Οι «σαρωτικοί» δυτικοί άνεμοι στην Πάρο «έπνιξαν» για ακόμη μία φορά τις παράκτιες περιοχές στο νησί. Σύμφωνα με το parianostypos.gr, η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παροικία πλημμύρισε και μέρος της παραλιακής οδού μετατράπηκε σε απροσπέλαστο ποτάμι για πεζούς και οχήματα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσουν σε απάντληση υδάτων. Νωρίτερα, τα τεράστια κύματα έσκαγαν με ορμή στο παραλιακό μέτωπο στην Πάρο, μετατρέποντας τους δρόμους της Παροικίας σε μια μικρή «Βενετία».

Κινδυνεύουν σπίτια στην Ηλεία, πτώση πεύκου σε όχημα της Πυροσβεστικής στην Κεφαλονιά

Αρκετά δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ηλεία, καθώς παραμένουν κλειστοί βασικοί οδικοί άξονες του νομού, ενώ αρκετά χωριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υδροδότηση.

Στο χωριό Μαζαράκι σημειώθηκε νέα μεγάλη κατολίσθηση, εντός του οικισμού και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το φαινόμενο εξελίσσεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, απειλώντας κατοικίες.

Όπως ανέφερε στο ilialive.gr, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την Πηνεία, Κώστας Αναγνωστόπουλος, «επτά με οκτώ σπίτια κινδυνεύουν άμεσα μετά τη νέα κατολίσθηση».

ilialive.gr

Η σφοδρή κακοκαιρία που «χτύπησε» την Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, είχε ως αποτέλεσμα αρκετά δέντρα να καταλήξουν στο έδαφος, ενώ ένα από αυτά «προσγειώθηκε» σε όχημα της Πυροσβεστικής στην Κεφαλονιά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

kefaloniapress.gr – Πυροσβέστες στο σημείο που λίγο νωρίτερα είχε πέσει το δέντρο πάνω σε όχημα της Πυροσβεστικής

Η θάλασσα βγήκε στην στεριά σε Θεσσαλονίκη και Σύβοτα

Στην Θεσσαλονίκη, η θάλασσα στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής βγήκε στην στεριά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην ευρύτερη περιοχή από το βράδυ της Τρίτης.

Όπως και στην Κεφαλονιά, έτσι και στην Θεσσαλονίκη, η Πυροσβεστική κατέγραψε δεκάδες πτώσεις δέντρων, ενώ σύμφωνα με το thestival.gr, προκλήθηκαν ζημιές και σε αυτοκίνητα.

Παράλληλα, αρκετά είναι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και στα Σύβοτα, εξαιτίας της έντονης θαλασσοταραχής, καθώς η θάλασσα βγήκε στην στεριά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τμήματα του παραλιακού μετώπου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η θάλασσα άφησε πίσω της φερτά υλικά, φύκια, άμμο και κλαδιά, τα οποία συσσωρεύτηκαν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου και σε κοινόχρηστους χώρους. Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, καθώς το οδόστρωμα καλύφθηκε από νερό και λάσπη, μετατρέποντας τμήματα του δρόμου σε «λίμνη» και αυξάνοντας τον κίνδυνο ολισθηρότητας.

epiruspost.gr