Τα Βορίζια παραμένουν σε καθεστώς φόβου και σιωπής, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τις συλλήψεις για την αιματηρή σύγκρουση της 1ης Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ο παππούς της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποκάλυψε ότι η σύζυγός του προέρχεται από την οικογένεια Καργάκη, επισημαίνοντας τον στενό δεσμό των δύο πλευρών. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είδε το περιστατικό, όμως φοβάται για τη συνέχεια.

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο. Η ιδέα μου είναι ότι πρέπει η αστυνομία να είναι μόνιμα εδώ, να κάνει περιπολίες και τη μέρα και τη νύχτα. Εάν ερχόταν η αστυνομία τακτικά εδώ να κάνει περιπολίες, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά, αλλά αδιαφορούν. Να παραμείνει εδώ η αστυνομία μόνιμα. Όπως και το 1955 που είχε γίνει πάλι (σ.σ. αιματοχυσία) και σκοτώθηκαν 5 άτομα και είχαμε 15 τραυματίες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Μόνο με γάμο θα γίνει σασμός»

Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος αναφέρθηκε στη βαθιά ριζωμένη βεντέτα: «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει 2 παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο (θα λήξει η βεντέτα). Με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;».

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της έντασης.

