Σε ακόμα μία σύλληψη προχώρησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στα Βορίζια το απόγευμα τής Πέμπτης, στο πλαίσιο τής έρευνάς τους για όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου στο χωριό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.



Πρόκειται για έναν 48χρονο, ο οποίος είναι εξάδελφος του Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός από πυρά κατά τη διάρκεια τής συμπλοκής. Σύμφωνα με τις αρχές είναι το δεύτερο άτομο, που απεικονίζεται στο βίντεο, την ώρα που ο γαμπρός του 39χρονου βάλει κατά ριπάς από το ύψωμα προς το σημείο της συμπλοκής. Αν και ο 48χρονος δεν φαίνεται στις εικόνες να κρατάει κάποιο όπλο, η Ανακρίτρια αποφάσισε να συλληφθεί για συνέργεια και έτσι με το ένταλμα οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Advertisement

Advertisement