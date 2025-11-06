Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Πέμπτης (6/11) ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους εμπλεκόμενους στο μακελείο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Ο 43χρονος φορούσε αλεξίσφαιρο για την ασφάλειά του ενώ οι αστυνομικοί με ταχύτατες κινήσεις τον οδήγησαν εντός του δικαστικού Μεγάρου από την πίσω πλευρά για να μην γίνει στόχος των παρευρισκομένων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 43ρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη, συνελήφθη χθες καθώς σε σπηλία η οποία βρίσκεται εντός χωραφιού του εντοπίστηκαν όπλα. Πλέον, είναι ντιμέτωπος με τις κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Η σύλληψη έγινε για κατοχή όπλων ωστόσο κατά την προανάκριση οι αρχές εξέτασαν την συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέρεται να ήταν ένας από τους «πρωταγωνιστές» καθώς στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν πληροφορίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό με την παρουσία του στο μακελειό.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα. Την ίδια μέρα αναμένεται να απολογηθούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και τα τρία αδέλφια 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Καταθέτουν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένεια Φραγκιαδάκη καταθέτουν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του 29χρονου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες καταθέτουν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονομάζουν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως 2 εκ των 4 που πυροβολούσαν στο σημείο του μακελειού.

Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ – ένας 26χρονος αδελφός των τριών που παραδόθηκαν την Τρίτη και ένας 30χρονος που είναι ξάδελφός τους – καθώς σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Δύο προσαγωγές

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ με νέα επιχείρηση από αστυνομικούς που προχώρησαν σε δύο προσαγωγές.

Κατά πληροφορίες οι προσαχθέντες στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου φέρονται να έχουν σχέση με την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προσαγωγές των δύο ατόμων έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή ή για κατοχή κρυμμένων όπλων.

Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ ψάχνει το δεύτερο άτομο που βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον 43χρονο την ώρα των πυροβολισμών, το οποίο έχει καταγραφεί στο επίμαχο βίντεο.

(με πλήροφορίες από Cretalive)

