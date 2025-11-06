Η ένταση ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειες στα Βορίζια Ηρακλείου παραμένει στα ύψη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν ασταμάτητα τις έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόσφατο αιματηρό περιστατικό. Οι αστυνομικοί ψάχνουν πλέον σε πηγάδια, σπηλιές και ακόμη και σε ανοιγμένα μνήματα, καθώς θεωρείται πιθανό να έχουν χρησιμοποιηθεί ως κρυψώνες.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο κατέγραψε καρέ-καρέ τους πυροβολισμούς από ταράτσα την ημέρα του μακελειού, με τον ένοπλο να είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν ο μόνος που πυροβολούσε από ψηλό σημείο, ενώ η σφαίρα που σκότωσε την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη προήλθε από πάνω. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο ίδιος ευθύνεται για τον θάνατό της.

Σε ένα τμήμα του βίντεο, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ο ένοπλος γυρίζει το κεφάλι του, με αποτέλεσμα η κάμερα του ατόμου που τραβούσε να καταγράψει καθαρά το πρόσωπό του. Έτσι, οι Αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Από τα ευρήματα προέκυψε ότι και ο Φανούρης Καργάκης είχε πυροβολήσει, καθώς στα χέρια του βρέθηκαν έντονα υπολείμματα πυρίτιδας.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παράνομη οπλοκατοχή, μετά τον εντοπισμό καραμπίνας και φυσιγγίων σε σπηλιά ιδιοκτησίας του. Ο ίδιος συνελήφθη, ενώ το προανακριτικό υλικό για τον ρόλο του στο αιματηρό επεισόδιο έχει ήδη σταλεί στον ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω κατηγορίες και το ένταλμα σύλληψης.

Η έρευνα για τον συνεργό του, που διακρίνεται επίσης στο βίντεο, συνεχίζεται. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η ταυτοποίηση του βομβιστή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι Αρχές βρίσκονται «σε καλό δρόμο».

Επιχείρηση-«σκούπα» για τα όπλα και νέες προσαγωγές

Τα τελευταία 24ωρα πραγματοποιείται εκτεταμένη επιχείρηση της Ασφάλειας Ηρακλείου και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που παραμένουν στην Κρήτη έως την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Με τη χρήση ανιχνευτών μετάλλων, ερευνούν πηγάδια, σπηλιές και παλιά μνήματα νεκροταφείων της περιοχής — γνωστούς στο παρελθόν τόπους απόκρυψης οπλισμού — χωρίς ωστόσο να έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής τα όπλα του μακελειού.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δυο προσαγωγές ανθρώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς με τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ιδιόκτητους χώρους των δύο ατόμων που έχουν προσαχθεί εντοπίστηκαν κάλυκες και ερευνάται το ενδεχόμενο να προέρχονται από το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε κεντρικό δρόμο του χωριού του Ηρακλείου ή είναι παλαιότεροι και είχαν μείνει στο σημείο από κάποιο άλλο συμβάν.

Παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Αν και ορισμένοι από τις δύο πλευρές επιθυμούν να λήξει εδώ η αιματηρή διαμάχη που έχει κοστίσει ανθρώπινες ζωές, η αντιπαράθεση παραμένει ενεργή και η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

