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Βιασμό της από 28χρονο συνάδελφό της, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν, κατήγγειλε μία 19χρονη στην αστυνομία στη Σκόπελο όταν το πρωί της Πέμπτης ξύπνησε φορώντας μόνο το εσώρουχό της.

Όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», ο 28χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε την Παρασκευή στον Εισαγγελέα Βόλου, ο οποίος απήγγειλε σε βάρος του την κατηγορία του βιασμού και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή.

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Η 19χρονη που έλκει την καταγωγή της από περιοχή της Μαγνησίας, είχε μεταβεί στη Σκόπελο για να εργαστεί για σεζόν. Με τον 28χρονο εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση, ωστόσο γνωρίζονταν και μέσω του συντρόφου της 19χρονης με τον οποίο ο φερόμενος ως δράστης συγκατοικούσε.

Την Τετάρτη το βράδυ, η 19χρονη είχε βγει για διασκέδαση. Ηπιε παραπάνω και ήρθε σε κατάσταση μέθης. Πήγε στο σπίτι όπου μένει ο σύντροφός της για να κοιμηθεί εκεί (σ.σ. η ίδια μένει σε διαφορετικό διαμέρισμα), αλλά την πόρτα άνοιξε ο 28χρονος συγκάτοικός του με τον οποία η κοπέλα εργάζονται στην ίδια επιχείρηση. Μπήκε μέσα για να τον περιμένει και του έστειλε μήνυμα στο κινητό του, δηλώνοντας την παρουσία της. Ο σύντροφός της, που έλειπε από το σπίτι, την ενημέρωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο σπίτι. Η 19χρονη ωστόσο φέρεται να παρέμεινε στο σπίτι και να αποκοιμήθηκε. Το πρωί, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε, σύμφωνα με την καταγγελία της, ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο και ότι φορούσε μόνο το εσώρουχό της, ενώ ανέφερε επίσης ότι δεν θυμόταν το παραμικρό.

Η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον βιασμό της από τον συνάδελφό της και συγκάτοικο του συντρόφου της. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του την Πέμπτη το πρωί.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Μιχάλη Χρόνη, ο 28χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι βίασε τη 19χρονη κοπέλα. Φαίνεται μάλιστα να της ζήτησε να φύγει από το διαμέρισμα που μένει με τον σύντροφο της νεαρής γυναίκας, όταν εκείνος την ενημέρωσε ότι τελικώς δεν θα επιστρέψει για το βράδυ.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε κρατείται. Την ίδια ώρα, διατάχθηκε εργαστηριακός έλεγχος ρουχισμού, εν προκειμένω του παντελονιού για την ανίχνευση τυχόν βιολογικού υλικού, ενώ η 19χρονη θα υποβληθεί επίσης σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα βιασμού.