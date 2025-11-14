Σε ένα βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή της καταδίωξης στον Άγιο Δημήτριο για τους τέσσερις Ρομά που εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να ρίξουν κάτω τους αστυνομικούς και να τραυματίσουν τρεις από αυτούς.

Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να πυροβολήσουν τα λάστιχα του ΙΧ στο οποίο επέβαιναν οι διαρρήκτες, το οποίο εντοπίστηκε στη συνέχεια εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο, στην οδό Κατριβάνου.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 το βράδυ της Πέμπτης (13/11) όταν κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την Άμεση Δράση για διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις αστυνομικούς και είδαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε ένα αυτοκίνητο και να επιχειρούν να διαφύγουν.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι οι δράστες μπήκαν ανάποδα στην οδό Αντιόπης, ενώ στην συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Θάλειας, οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά οι τρεις αστυνομικοί.