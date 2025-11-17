Βίντεο από επεισόδια μεταξύ ακροαριστερών και αναρχικών στο Πολυτεχνείο το Σάββατο ανέβασε στα social media ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε τη διακοπή συνεργασίας της ΠΓ του ΜέΡΑ25 με την Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡΑΣ).

«Στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο χθες. Πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για την συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους!» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 16, 2025

«Απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25 για διακοπή συνεργασίας με την ΑΡΑΣ Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2025, την παραμονή της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, συνεδρίασε εκτάκτως η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 και υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, για τη διακοπή της συνεργασίας του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ, μετά τα βίαια επεισόδια που προκάλεσε στον χώρο του Πολυτεχνείου. Η απόφαση αυτή όχι μόνο δεν αποδυναμώνει αλλά ενισχύει την ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Με το βλέμμα στον κόσμο της εργασίας και τους νέους ανθρώπους, θα δουλέψουμε με πίστη στο να χτίζουμε αναχώματα απέναντι σε μια αυταρχική κυβέρνηση και μια συμβιβασμένη αντιπολίτευση που πλήττουν την κοινωνία, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, εξαχρειώνουν τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία, ξεπουλούν τον δημόσιο πλούτο, εμμένουν στην κούρσα των εξοπλισμών και καταστρέφουν κάθε φυσικό πόρο της χώρας. Καλούμε όλους και όλες, σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε όλη τη χώρα» έγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 16, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση «αποτελεί πολιτική οργάνωση με κομμουνιστικó προσανατολισμό που τοποθετείται στην επαναστατική – αντικαπιταλιστική αριστερά».