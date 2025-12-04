Βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες δείχνει πυροσβέστες που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν έναν οδηγό, ο οποίος βρέθηκε παγιδευμένος στα ορμητικά νερά, μετά την σφοδρή κακοκαιρία που «χτύπησε» την Ανατολική Μάνη.

Το εν λόγω περιστατικό συνέβη στην διασταύρωση του χωριού Καρβελάς, στην θέση Διρός και πιο συγκεκριμένα στον παλιό δρόμο που ενώνει το Γύθειο και την Αρεόπολη.

Εγκλωβισμένοι κάτοικοι στην Ανατολική Μάνη – Καθυστερημένα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία

Από το συγκεκριμένο σημείο, λίγο έξω από το Γύθειο, έτυχε να περνάει την στιγμή της κακοκαιρίας ο οδηγός ενός φορτηγού, ο οποίος εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις για απεγκλωβισμούς κατοίκων και οδηγών από σπίτια και αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, κάτοικοι της Ανατολικής Μάνης καταγγέλουν ότι το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, μέσω του 112, έφτασε καθυστερημένα στα κινητά τους τηλέφωνα και αυτό έγινε προς το τέλος της σφοδρής κακοκαιρίας, που «χτύπησε» την Λακωνία για περίπου μία ώρα συνεχόμενα, από τις 11:00 το πρωί και έπειτα.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική έχει δεχτεί αρκετές κλήσεις από κατοίκους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, στο χωριό Μαυροβούνι, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από το Γύθειο.