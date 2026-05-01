Την ώρα που τα τροχαία με ποδήλατα και πατίνια αυξάνονται, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media προκαλεί έντονο προβληματισμό, καταγράφοντας έναν ποδηλάτη να κινείται στον Κηφισό ανάμεσα σε αυτοκίνητα υψηλής ταχύτητας, αψηφώντας τον κίνδυνο και μετατρέποντας έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αττικής σε προσωπική του διαδρομή.

Στο βίντεο που έχει κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, ποδηλάτης κινείται στη μεσαία λωρίδα του Κηφισού προς Πειραιά, ανάμεσα σε οχήματα που τρέχουν με υψηλές ταχύτητες.

Μάλιστα, ακολουθεί φορτηγό για προστασία από τον αέρα, παραμένοντας σε επικίνδυνη τυφλή γωνία, συνεχίζοντας για αρκετά χιλιόμετρα χωρίς να υπολογίζει τον κίνδυνο.

Πριν από λίγες ημέρες ένας νεαρός βρέθηκε στην αριστερή λωρίδα του Κηφισού με το πατίνι του, ενώ η Ηλεία θρηνεί για τον 13χρονο Κωνσταντίνο ο οποίος σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε ενώ έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό πατίνι του.