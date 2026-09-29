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Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης, παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών των θυμάτων για άσκηση έφεσης κατά της απόφασης που οδήγησε στην αποφυλάκισή του.

Ο κ. Τζωρτζιώτης είχε αποφυλακιστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, γεγονός που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πλήρες σκεπτικό της απόφασης. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι των συγγενών, η απόρριψη του αιτήματος φέρεται να συνδέεται με τυπικά δικονομικά ζητήματα και όχι με την ουσία της υπόθεσης.