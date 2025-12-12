Η απόκρουση και απώθηση μιας εισβολής από αντίπαλο αντίστοιχων δυνατοτήτων (peer adversary), σε όλο το φάσμα που θα περιελάμβανε κάτι τέτοιο, ήταν το αντικείμενο των πολυεθνικών ασκήσεων Loyal Dolos-25 και Golden Sword-25 που διεξήχθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με αποκορύφωμα την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV-Day) της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) Golden Sword-25, χθες Πέμπτη.

Οι δύο ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις ήταν αλληλένδετες, με τη Loyal Dolos-25 να αποτελεί στην πράξη τον σχεδιασμό/ διοίκηση και την Golden Sword-25 την εκτέλεση- το «μυαλό» και το «ξίφος». Ειδικότερα, η Loyal Dolos (από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου ως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου) ήταν μια άσκηση σταθμών διοίκησης με τη βοήθεια υπολογιστών, σε ψηφιακό περιβάλλον στο στρατόπεδο «Προκοπίδη» στην Άσσηρο, πιστοποιώντας το στρατηγείο της Θεσσαλονίκης (Γ’ Σώμα Στρατού/ NRDC-GR) ως «Warfighting Corps Headquarters», ικανό να διοικήσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες του ΝΑΤΟ σε πολεμικές επιχειρήσεις υψηλής έντασης, και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της Θεσσαλονίκης ως κόμβου ασφαλείας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Στη DV-Day της Loyal Dolos 25 παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δ. Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γ. Κωστίδης, και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ελληνικών και συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων.

To σενάριο χαρακτηρίζεται ως «360 μοιρών», καθώς περιελάμβανε μια συμβατική εισβολή μεγάλης κλίμακας σε συμμαχικό έδαφος, με σχετικές δραστηριότητες σε όλα τα πεδία: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική ανθεκτικότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, με εργαλεία ΑΙ να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό υβριδικών απειλών (fake news, προπαγάνδα) με στόχο την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας, στο ευρύτερο πλαίσιο της εχθρικής εισβολής. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες απόκρυψης όσον αφορά στο στρατηγείο το ίδιο, με υβριδικές γεννήτριες για μείωση του θερμικού ίχνους, ώστε να γίνεται δυσκολότερος ο εντοπισμός του από τους εχθρικούς αισθητήρες.

Η πρακτική εφαρμογή έλαβε χώρα με τη μορφή της άσκησης Golden Sword-25 (8-11 Δεκεμβρίου), , η DV-Day της οποίας έλαβε χώρα, παρουσία του αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Γ. Κωστίδη, στο πεδίο βολής Ασκού- Προφήτη, με τις εντολές που εκδίδονταν ψηφιακά από το πολυεθνικό επιτελείο στην Άσσηρο να εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο επί του πεδίου από ελληνικές δυνάμεις που ενισχύονταν με μονάδες από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Η άσκηση άρχισε με ενέργειες Ειδικών Δυνάμεων και συνεχίστηκε με συλλογή πληροφοριών από drones, προσβολή εχθρικών θέσεων από μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, επιχειρήσεις αεροκίνητων δυνάμεων σε συνδυασμό με ενέργειες επιθετικών ελικοπτέρων Apache και Kiowa, προσβολή εχθρικών θέσεων με πυρά πυροβολικού και όλμων, περαιτέρω επιθετικές ενέργειες για κατάληψη αντικειμενικών σκοπών, σε συντονισμό με επιθέσεις από drones αυτοκτονίας, περισυλλογή χτυπημένου τεθωρακισμένου και αεροδιακομιδή τραυματία και ρίψη αλεξιπτωτιστών στατικού ιμάντα. Παράλληλα, υπήρχε στον χώρο στατική επίδειξη/ έκθεση οπλικών συστημάτων. από συμμετέχουσες εταιρείες.

Χαρακτηριστικά της άσκησης ήταν η χρήση πυκνών και συγκεντρωτικών πυρών και βαρέος εξοπλισμού σε στενό συντονισμό με μη επανδρωμένα μέσα σχεδόν σε όλες τις φάσεις της άσκησης, υποδεικνύοντας τα βήματα που γίνονται, τόσο σε συμμαχικό, όσο και σε ελληνικό επίπεδο, για την εφαρμογή των διδαγμάτων από τους σύγχρονους πολέμους- και ειδικότερα αυτόν της Ουκρανίας.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τις δύο ασκήσεις:

Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece

Φωτό: ΓΕΕΘΑ Φωτό: ΓΕΕΘΑ Φωτό: ΓΕΕΘΑ Φωτό: ΓΕΕΘΑ Φωτό: ΓΕΕΘΑ

Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece Φωτό: Κώστας Μαυραγάνης- HuffPost Greece

Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ Φωτό: ΓΕΣ