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Το Μέτσοβο αποτελεί διαχρονικά μία από τις καλύτερες επιλογές για μια στάση, καλό φαγητό ή απλώς ένα χαλαρωτικό διάλειμμα σε ένα μεγάλο road trip, ανεξάρτητα από την εποχή.

Πέρα όμως από την παραδοσιακή γοητεία και το ξεχωριστό τοπίο του, το Μέτσοβο φαίνεται πως κρύβει και ορισμένες απρόσμενες –και άκρως… ιντερνετικές– εκπλήξεις για τους ταξιδιώτες.

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Συγκεκριμένα, φωτογραφία που κοινοποίησε τουρίστας στο Reddit τράβηξε τα βλέμματα των χρηστών του Reddit καθώς απαθανάτισε αυτό που ενδεχομένως να είναι το μικρότερο βενζινάδικο που έχετε δει ποτέ.

Το μικροσκοπικό πρατήριο υγρών καυσίμων βρίσκεται χωμένο στον δρόμο κατεβαίνοντας προς το κέντρο του Μετσόβου, ενταγμένο πλήρως στο πανέμορφο τοπίο της γραφικής πόλης, έχοντας στην πρόσοψή του τα… απολύτως απαραίτητα: Μία αντλία καυσίμων, μία πινακίδα με τις τιμές και μία πόρτα εισόδου στο κατάστημα.