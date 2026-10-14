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Η καλλιτεχνική του διαδρομή περιέλαβε τη συμμετοχή σε γνωστές θεατρικές παραστάσεις στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη και τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Οι Απαράδεκτοι.

Ο δημιουργός ξεχώρισε για το αυθόρμητο χιούμορ του και το ιδιαίτερο ύφος παρουσίασης τηλεπαιχνιδιών που τον καθιέρωσαν στη συνείδηση του ευρύτερου τηλεοπτικού κοινού.

Μετά τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο καλλιτέχνης δημιούργησε οικογένεια με τη Μάρθα Κουτουμάνου, με την οποία απέκτησαν μία κόρη.

Στις 14 Οκτωβρίου 2004, ο Βλάσης Μπονάτσος απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 54 ετών από αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα, προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση στο κοινό.

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Υπήρξαν καλλιτέχνες που έγιναν διάσημοι για τη φωνή τους, άλλοι για το υποκριτικό τους ταλέντο και άλλοι για την τηλεοπτική τους παρουσία. Ο Βλάσης Μπονάτσος κατάφερε να τα συνδυάσει όλα, χωρίς ποτέ να χάσει εκείνο το χαρακτηριστικό, σχεδόν παιδικό χαμόγελο και την αίσθηση ότι αντιμετώπιζε τη ζωή σαν μια μεγάλη περιπέτεια.

Στις 14 Οκτωβρίου 2004, η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ήταν μόλις 54 ετών. Πίσω του άφηνε μια διαδρομή γεμάτη μουσική, θέατρο, τηλεόραση, μεγάλους έρωτες και στιγμές που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ελληνική ψυχαγωγία. Και βέβαια, ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής του είχε το όνομα Αλίκη Βουγιουκλάκη.

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Από το ελληνικό ροκ στους Πελόμα Μποκιού

Γεννημένος στις 30 Νοεμβρίου 1949, ο Βλάσης Μπονάτσος ανήκε στη γενιά που αναζητούσε νέους τρόπους έκφρασης μέσα από τη μουσική. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, όταν η Ελλάδα ζούσε στη σκιά της δικτατορίας, ο νεαρός Βλάσης βρήκε στο ροκ έναν κόσμο που ταίριαζε στον ανήσυχο χαρακτήρα του.

Έγινε ευρύτερα γνωστός ως τραγουδιστής του συγκροτήματος Πελόμα Μποκιού, ενός από τα χαρακτηριστικότερα σχήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Το συγκρότημα άφησε το αποτύπωμά του με τραγούδια όπως ο «Γαρύφαλλος», συνδυάζοντας τη ροκ μουσική με ελληνικό στίχο και πειραματισμούς.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ένας έρωτας που συζητήθηκε όσο λίγοι

Η συνάντησή του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη υπήρξε καθοριστική για την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία. Εκείνη ήταν ήδη η απόλυτη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Εκείνος ένας νέος ρόκερ, με διαφορετική νοοτροπία, αντισυμβατική συμπεριφορά και ιδιαίτερη γοητεία.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν στη θεατρική παράσταση «Εβίτα», όπου η Βουγιουκλάκη ενσάρκωνε την Εύα Περόν και ο Μπονάτσος τον Τσε. Η καλλιτεχνική τους συνάντηση εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση που απασχόλησε έντονα τον Τύπο και το κοινό. Συνεργάστηκαν επίσης στο «Βίκτωρ Βικτώρια».

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Η διαφορά ηλικίας, περίπου δεκαπέντε χρόνια, αποτέλεσε αντικείμενο σχολίων. Η Αλίκη είχε χτίσει με τεράστια προσπάθεια τον μύθο της και γνώριζε τους κανόνες της δημοσιότητας. Ο Βλάσης, αντίθετα, έμοιαζε να απολαμβάνει το να τους ανατρέπει. Η σχέση τους κράτησε αρκετά χρόνια, με έντονες στιγμές και τελικά χωρισμό.

Από το θέατρο στην τηλεοπτική απογείωση

Η τηλεοπτική σειρά «Οι Απαράδεκτοι» της Δήμητρας Παπαδοπούλου, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τον καθιέρωσε σε μια νέα γενιά θεατών. Δίπλα στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, τον Γιάννη Μπέζο και τον Σπύρο Παπαδόπουλο, έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην κωμωδία που εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο.

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Ο ρόλος του είχε πολλά στοιχεία από την πραγματική του προσωπικότητα: αυθορμητισμό, χιούμορ, αφοπλιστική αθωότητα και μια σχεδόν αναρχική διάθεση.

Τα τηλεπαιχνίδια και οι ατάκες που έμειναν

Με προγράμματα όπως το «Κόντρες» και το «Άλλα Κόλπα», ο Μπονάτσος δημιούργησε ένα εντελώς προσωπικό ύφος παρουσίασης. Αυτοσχεδίαζε, πείραζε τους συμμετέχοντες, γελούσε με τον εαυτό του και δημιουργούσε μια αίσθηση παρέας. Η περίφημη προσφώνηση «Κουκλιά!» έγινε σήμα κατατεθέν του.

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Η οικογένεια και η κόρη του

Μετά τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Μπονάτσος δημιούργησε οικογένεια με τη Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη. Απέκτησαν μια κόρη, τη Ζένια, στην οποία είχε μεγάλη αδυναμία.

Ο ξαφνικός θάνατος που πάγωσε την Ελλάδα

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Στις 14 Οκτωβρίου 2004, ο Βλάσης Μπονάτσος πέθανε αιφνιδίως, σε ηλικία 54 ετών. Το δημοσιευμένο ιατροδικαστικό πόρισμα ανέφερε «αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα». Η απώλειά του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό.

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Ο Βλάσης που δεν μεγάλωσε ποτέ

Είκοσι δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Βλάσης Μπονάτσος εξακολουθεί να έχει μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη. Δεν υπήρξε ο πιο συμβατικός τραγουδιστής, ο πιο πειθαρχημένος ηθοποιός ή ο πιο τυπικός τηλεοπτικός παρουσιαστής. Ήταν όμως κάτι πολύ δυσκολότερο: απολύτως αναγνωρίσιμος και αυθεντικός.

Από το ελληνικό ροκ και τους Πελόμα Μποκιού μέχρι την «Εβίτα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, από τους «Απαράδεκτους» μέχρι τα τηλεοπτικά του παιχνίδια, έζησε μια καλλιτεχνική ζωή που δεν χωρούσε εύκολα σε κανόνες. Ο Βλάσης έφυγε νωρίς, αλλά στη μνήμη του κοινού έμεινε για πάντα εκείνος ο ατίθασος, χαμογελαστός ρόκερ που φώναζε «Κουκλιά!» και έκανε την Ελλάδα να χαμογελά.

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