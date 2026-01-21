Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών στον Βόλο, στην περιοχή του Αναύρου, τα ξημερώματα της Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου, με λεία περίπου 2.000 ευρώ.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 02:40, δύο άτομα, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά τους με κράνη μηχανής, προσέγγισαν το κατάστημα και παραβίασαν την εξωτερική του πόρτα. Παρά το γεγονός ότι ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε αμέσως, οι δράστες δεν αποθαρρύνθηκαν και συνέχισαν τη δράση τους ανενόχλητοι.

Advertisement

Advertisement

Άδειασαν το ταμείο και εξαφανίστηκαν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια έσπασαν το κάτω τμήμα της εσωτερικής γυάλινης πόρτας και εισέβαλαν στον χώρο. Σε ελάχιστα λεπτά αφαίρεσαν χρήματα από το ταμείο και καπνικά προϊόντα από τα ράφια, προκαλώντας παράλληλα φθορές στον εξοπλισμό της επιχείρησης.

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος έχουν ήδη παραδώσει στην Αστυνομία το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κατάστημα γίνεται στόχος διαρρηκτών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία τους για την ασφάλεια της περιοχής.

Η νέα αυτή επίθεση επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, τα χρήματα που αφαιρέθηκαν προορίζονταν για πληρωμές προμηθευτών. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.