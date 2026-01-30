Ένταση μεταξύ φοιτητών και της αστυνομίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αγριά Βόλου όπου διεξάγεται η Σύνοδος των Πρυτάνεων παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σ. Ζαχαράκη.

Εξω από το ξενοδοχείο συγκεντρώθηκαν φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια της χώρας όπως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, που έφτασαν στην περιοχή με λεωφορεία, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για 330.000 άδικες, όπως σημειώνουν, διαγραφές φοιτητών και για τα πειθαρχικά μέτρα.

Οι φοιτητές προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να πλησιάσουν τον χώρο της συνόδου, ωστόσο, απωθήθηκαν από τις δυνάμεις καταστολής οι οποίες μάλιστα έκαναν και χρήση κρότου λάμψης, ενώ έριξαν και ένα δακρυγόνο.

Η ένταση δεν διήρκεσε πολύ ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν έως τώρα δύο προσαγωγές φοιτητών χωρίς να έχουν μετατραπεί μέχρι στιγμής σε συλλήψεις.