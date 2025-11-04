Ακόμα και σε σωφρονιστικό κατάστημα της Κρήτης επεκτάθηκαν οι έρευνες των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποθέση με την φονική συμπλοκή στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίς το πρωί της Τρίτης οι αστυνομικοί εισέβαλαν σε κελιά κρατουμένων, με τουλάχιστον έναν να είναι συγγενής των εμπλεκομένων στην συμπλοκή, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν στοιχεία κυρίως για την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν πιθανότητες είτε η εντολή για την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε μέσα από τη φυλακή είτε έγκλειστος να έδωσε οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας.

Ζήτημα για τους αξιωματικούς της αστυνομίας είναι να καταφέρουν να τακτοποιήσουν και εκείνον που έβαλε με το πολεμικό όπλο, από το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα η 56χρονη γυναίκα, που κηδεύεται το μεσημέρι της Τρίτης στον Αλικιανό Χανίων.

Μέχρι τώρα έχουν καταλήξει ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ με πολεμικό όπλο, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων μακριά από το σημείο της συμπλοκής. Φέρεται να πυροβόλησε κατά ριπάς δύο φορές και μία από τις βολίδες ήταν εκείνη που έπληξε την άτυχη γυναίκα και της προκάλεσε τον θάνατο.

Οι τρεις καταζητούμενοι

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπίσουν τους τρεις συμμετέχοντες στη συμπλοκή, που κατάφεραν να διαφύγουν επειδή δεν τραυματίστηκαν. Έχουν πραγματοποιήσει έρευνες σε σπίτια συγγενών τους, στο νομό Ρεθύμνης, σε ποιμνιοστάσια στον Ψηλορείτη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.