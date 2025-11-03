Έγινε η ταφή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο οικογενειών το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου.

Λίγο πριν τις 14.00 το μεσημέρι εκατοντάδες μαυροφορεμένοι συγγενείς και συγχωριανοί κατευθύνθηκαν προς την εκκλησία όπου εψάλη η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 39χρονο.

Αντηχούσαν στα σοκάκια του χωριού οι κραυγές της γυναίκας του 39χρονου, που απευθυνόμενη στον νεκρό σύζυγό της φώναζε “Σ’αγαπάω”.

Η πομπή που συνόδευε την νεκροφόρα σταμάτησε στο σημείο όπου σημειώθηκε το αιματοκύλισμα και κατόπιν οι μαυροφορεμένοι έφτασαν στην Εκκλησία του χωριού, για το τελευταίο αντίο στον 39χρονο Φανούρη.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr, μέλη της οικογένειας του θύματος που κρατούνται στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού κατέθεσαν αίτηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου ζητώντας άδεια να παραστούν στην κηδεία. Το αίτημα υποβλήθηκε από έναν αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου, ωστόσο η ΕΛΑΣ εισηγήθηκε αρνητικά, με αποτέλεσμα η άδεια να μην εγκριθεί.

Σημειώνεται ότι πάνοπλοι αστυνομικοί παραμένουν στο χωριό υπό το φόβο έκτροπων λόγω και της μεγάλης προσέλευσης κόσμου στο χωριό για την κηδεία.

Στα Χανιά αύριο η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη



Αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, θα τελεστεί στα Χανιά η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη), της δεύτερης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η άτυχη γυναίκα, νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Χανίων, είχε βρεθεί στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όταν βρέθηκε στη μέση της ένοπλης σύγκρουσης. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλικιανού, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στο ναό από τις 12:00.

Η οικογένειά της έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια για να μεταβεί στα Χανιά, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

Ανθρωποκυνηγητό στα βουνά – «Φρούριο» η περιοχή

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

«Οι αστυνομικοί θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί, μέχρι να επικρατήσει ηρεμία στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους κύκλους των κατοίκων κυκλοφορεί η φήμη ότι η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο υπό κατασκευή σπίτι δόθηκε από γυναίκα, ωστόσο οι Αρχές δεν επιβεβαιώνουν τίποτα επισήμως, καθώς τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά.

Βορίζια: Συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους»

Ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια συγκλονίζει μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA.

Τη στιγμή του μακελειού η 56χρονη μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και έχασε ακαριαία τη ζωή της από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε. Η μικρότερη αδελφή της γλίτωσε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

Ο ίδιος περιγράφει τα όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε.

»Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα».

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος λέει πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

«Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος».

