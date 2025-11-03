Αίσθηση προκαλούν όσα καταγγέλλει ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως είπε, το Σάββατο το πρωί -πριν ακόμη γίνει το αιματηρό περιστατικό– είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

Ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Mega, σημειώνοντας πως η άλλη του αδερφή και το ανίψι του παραμένουν στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας περιέγραψε όλα όσα έζησε, λέγοντας πως η αδερφή του είχε έρθει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα του: «Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…».

Σημείωσε πως δεν είδε ποιος πυροβολούσε γιατί το μοναδικό μέλημά του ήταν να απομακρύνει την αδερφή του από το σημείο: «Το μυαλό μου ήταν στην αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή πεσμένη κάτω, με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδερφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδερφή μου».

«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό» και σε αυτό το σημείο τόνισε πως ο ίδιος προσπάθησε να ενημερώσει την αστυνομία από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Καταγγελία αστυνομικών Ηρακλείου: «Επικίνδυνη υποστελέχωση και αδιαφορία»

Την ίδια ώρα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου προειδοποιεί ότι η αδιαφορία οδηγεί σε τραγωδίες.

Σε αυστηρό τόνο, καταγγέλλει την επικίνδυνη και χρόνια υποστελέχωση των υπηρεσιών του νομού, και ιδιαίτερα της Μεσαράς, σημειώνοντας ότι οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις της αγνοήθηκαν από την Πολιτεία, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε τραγικά γεγονότα.

Στο κείμενο της καταγγελίας γίνεται λόγος για εγκληματικότητα «άβατου», για αδικαιολόγητη απουσία σχεδίου ενίσχυσης, αλλά και για μια πρακτική «επικοινωνιακών αποσπάσεων» μετά από κάθε αιματηρό περιστατικό.

Η Ένωση ζητά άμεση και ουσιαστική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και καλεί τους βουλευτές του Ηρακλείου να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να αποτραπούν νέες τραγωδίες.

Δημογλίδου για Βορίζια: «Εμπλέκονται και άλλα άτομα»

«Oι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες, όχι στην περιοχή που συνέβη το περιστατικό καθώς εκεί θα εξελιχθεί σήμερα η κηδεία του 39χρονου» λέεο η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημειώνοντας ότι αναζητούνται οι τρεις εμπλεκόμενοι σε άλλες περιοχές, εκτός Ηρακλείου, για τους οποίους τους έχουν ασκηθεί διώξεις. «Αναζητούμε και άλλα στοιχεία που θα μας δώσουν και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους» δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οπως είπε μέχρι στιγμής είναι πέντε οι εμπλεκόμενοι και αντίστοιχες είναι και οι διώξεις. «Δύο νοσηλεύονται φρουρούμενοι από την αστυνομία και έχουν συλληφθεί και τρία άτομα τα οποία διαφεύγουν της σύλληψης», πρόσθεσε αποκαλύπτοντας ότι στον παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Σιαδήμα, ότι παρά τις έρευνες στα Βορίζια, τόσο στα σπίτια τους όσο και σε συγγενικών τους προσώπων, μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί οι ύποπτοι.

Aναφορικά με το ποιος είναι ο ένοχος για την τοποθέτηση της βόμβας σε σπίτι, γεγονός που προκάλεσε το μακελειό με τους δύο νεκρούς στο χωριό της Κρήτης απάντησε: «Μπορεί να έχουμε καταγράψει απόψεις και μελών και των δύο οικογενειών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να ταυτοποιεί κάποιο πρόσωπο, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την επίθεση». Συμπλήρωσε δε, ότι «έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο για να οδηγηθούμε στον δράστη, τους δράστες είτε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς».

Απαντώντας για το εάν κάποια μέλη των οικογενειών έχουν φύγει σε άλλες περιοχές απάντησε ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι πρώτες ημέρες. «Επικρατεί πόνος και θλίψη και στις δύο πλευρές και είναι απόλυτα κατανοητό» πρόσθεσε η κα Δημογλίδου σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να προβλέψει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των μελών των δύο οικογενειών.

«Χρειάζεται ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή, πέραν των ερευνών. Θα πρέπει να βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί για την ασφάλεια όλων των πολιτών, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι οι οποίοι δεν εμπλέκονται στο περιστατικό και δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο οικογένειες» σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Βορίζια: Απόκοσμο σκηνικό – Ελάχιστοι κάτοικοι στους δρόμους

Λίγες ώρες πριν την κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, τα Βορίζια ζουν στιγμές απίστευτης έντασης και σιωπής. Στο χωριό, οι Αρχές έχουν αναπτύξει μεγάλο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να αποφευχθούν νέες εντάσεις, μετά το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, βρίσκεται το σπίτι του Φανούρη. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί συγγενείς και φίλοι, που πενθούν και μοιρολογούν, περιμένοντας την ώρα της κηδείας.

Στο πάνω μέρος του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων. Η ιδιομορφία του οικισμού, με τη διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνει τις δύο οικογένειες να «βλέπονται» από απόσταση.

Στην πλευρά των σπιτιών Φραγκιαδάκηδων, όπου βρίσκονται η εκκλησία και το νεκροταφείο που θα ταφεί ο 39χρονος, επικρατεί ερημιά. Τα σπίτια είναι άδεια, καθώς όσοι είναι στο στενό περιβάλλον των άμεσα εμπλεκόμενων με το περιστατικό και οι κοντινοί συγγενείς τους έχουν φύγει. Ωστόσο, εκεί –όπως και σε καίρια σημεία του χωριού– βρίσκονται ακροβολισμένοι άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας. Η παρουσία τους συνεχής, με το βλέμμα στραμμένο σε κάθε κίνηση.

Ένα λεωφορείο της ΕΛ.ΑΣ. μετέφερε μια διμοιρία από το Ηράκλειο ενώ ισχυρές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το σπίτι του νεκρού, τα σπίτια των συγγενών του.

Παράλληλα, έχουν στηθεί αστυνομικά μπλόκα στις δύο κύριες εισόδους του χωριού – από την πλευρά των Καμαρών και από εκείνη του Ζαρού. Κανείς δεν περνά χωρίς να ελεγχθεί εξονυχιστικά.

(με πληροφορίες από Cretalive, Nea Kriti, ΕΡΤ)