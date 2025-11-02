Ο 39χρονος που έχασε την ζωή του στα Βορίζια Ηρακλείου

Στην ταυτοποίηση πέντε ατόμων που κρύβονται στα βουνά του Ηρακλείου και συμμετείχαν στους πυροβολισμούς στα Βορίζια έφτασε η αστυνομία, η οποία προχώρησε μεταξύ άλλων και σε δύο συλλήψεις στο χωριό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πέντε άνδρες που κρύβονται στα βουνά θεωρούνται πως είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές στο μακελειό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Από χθες (1/11) στα Βορίζια έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που επιχειρούν συνεχώς υπό των φόβο νέων επεισοδίων. Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη δύο κατοίκων του χωριού, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν σφαίρες και παράνομος οπλισμός.

Πρόκειται για δύο άτομα, από τις οικογένειες που ενεπλάκησαν στην «αιματηρή» συμπλοκή. Σε ελέγχους που έκαναν οι αρχές σε ακόμα δέκα σπίτια, εντοπίστηκαν αρκετές ακόμα σφαίρες, καθώς και μία αδήλωτη καραμπίνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες του μακελειού προσπάθησαν αμέσως μετά το «αιματηρό» περιστατικό να ξεφορτωθούν πολλά από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Κάποια από αυτά φαίνεται πως τα έχουν ακόμη στην κατοχή τους, ενώ παραμένουν καταζητούμενοι στα βουνά της ευρύτερης περιοχής.

Στα Βορίζια έφτασε αργά το μεσημέρι του Σαββάτο κλιμάκιο της αστυνομίας από την Αθήνα, μαζί με υψηλόβαθμα στελέχη, όπως επίσης και ο διευθυντής του ελληνικού FBI, με στόχο την εξιχνίαση της υπόθεσης, την σύλληψη των δραστών και την αποκατάσταση της τάξης.

Την ίδια ώρα ένα βαν με άνδρες της ΕΚΑΜ βρίσκεται σταματημένο μπροστά από σπίτι συγγενών του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι συγγενείς αντιδρούν στη θέα των αστυνομικών που επιχειρούν να ερευνήσουν τον χώρο αλλά και να διαφυλάξουν την ασφάλεια της οικογένειας.

Στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Τη Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου

Στο μεταξύ, η κηδεία αναβάλλεται καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η αναβολή σχετίζεται κυρίως με τον φόβο νέων αιματηρών επεισοδίων. «Oι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας» και για τον λόγο αυτό η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αναφέρει το Creta24.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε λάθος κίνηση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη βεντέτα, και γι’ αυτό επιλέγουν τη μέγιστη προσοχή.

Θύμα της «αιματηρής» συμπλοκής η 56χρονη

Η 56χρονη γυναίκα αποτέλεσε επίσης θύμα της συμπλοκής στα Βορίζια και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι μέλος μίας εκ των δύο εμπλεκόμενων οικογενειών.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς ως την πιθανότερη αιτία θανάτου, ωστόσο τα νεότερα δεδομένα είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα έχασε την ζωή της εξαιτίας μίας σφαίρας, η οποία διαπέρασε τα πλευρά της και έφτασε μέχρι τον πνεύμονά.

Για θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας κάνει λόγο και η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε πάει στα Βορίζια για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της.

Σε κατάσταση πολιορκίας το χωριό

Το χωριό βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο σε κατάσταση πολιορκίας, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, η «αιματηρή σύγκρουση» ήταν η κορύφωση μιας μακρόχρονης διαμάχης ανάμεσα στις οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη, που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε ένταση και έχουν εμπλακεί σε ένοπλα επεισόδια.

Ο φόβος για αντίποινα παραμένει έντονος, με το χωριό να έχει αποκλειστεί πλήρως. Έλεγχοι πραγματοποιούνται διαρκώς στις εισόδους και εξόδους.

Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρη Μάλλιο και με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματικών, στελεχών των ΕΚΑΜ και τοπικών αρχών, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Κλειστά τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό

Με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα τους μαθητές της περιοχής, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, όπως έγινε γνωστό από πλευράς υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με σχετική, άτυπη ενημέρωση, μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφτεί τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο), τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φαιστού και τα στελέχη της εκπαίδευσης της περιοχής, ώστε να συντονιστεί άμεσα η αποστολή της επιστημονικής ομάδας υποστήριξης.

Οπως επισημαίνεται, η αποστολή αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

