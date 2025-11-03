Ως «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» παρουσιάζουν οι αξιωματικοί της Αστυνομίας την αγορά ενός σπιτιού στα Βορίζια, καθώς αυτή ήταν η τελευταία αφορμή για την συμπλοκή του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της οποίας δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίστηκαν.

Το κτίριο ανήκε σε συγγενή του 39χρονου, που κηδεύεται το μεσημέρι της Δευτέρας, αλλά επειδή ο ιδιοκτήτης έμενε μακριά και δεν μπορούσε να το συντηρεί, αποφάσισε να το πουλήσει. Αγοραστής ο 27χρονος καταζητούμενος από τις αρχές για συμμετοχή στη συμπλοκή. Συγγενείς του πρώτου ιδιοκτήτη του ζήτησαν να μην το αγοράσει, καθώς ήταν μεταξύ των δικών τους περιουσιών και ήταν δεδομένο ότι οικογένειες δεν είχαν καλές σχέσεις.

Advertisement

Advertisement

Εκείνος αρνήθηκε, προχώρησε στην αγορά, αλλά και μετά από αυτή δεν δέχτηκε να το μεταπουλήσει στην οικογένεια του 39χρονου.

Η κίνηση του φαίνεται πως θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη από κάποιους, οι οποίοι τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό το βράδυ της Παρασκευής στο υπό ανακαίνιση σπίτι.

Όταν η πρώτη αστυνομικοί από το τμήμα της Φαιστού έφτασαν στο σημείο της έκρηξης, αντίκρισαν τουλάχιστον 20 συγγενείς του 27χρονου. Μέσα σε λίγα λεπτά συγκεντρώθηκαν στο σημείο και μέλη της αντίπαλης οικογένειας, με αποτέλεσμα -όπως αναφέρουν οι πληροφορίες- να προκληθεί έντονο λεκτικό επεισόδιο.

Τα πνεύματα φάνηκε προς στιγμή να ηρεμούν, και απουσία ενισχύσεων οι λίγοι αστυνομικοί έφυγαν από το σημείο και αρκέστηκαν σε περιπολίες στην περιοχή. Το επόμενο πρωί, του Σαββάτου, οι αστυνομικοί επέστρεψαν με κλιμάκιο πυροτεχνουργών, προκειμένου να ολοκληρώσουν την αυτοψία.

Τότε δέχτηκαν καταγγελία ότι μέσα στη νύχτα κάποιοι πυροβόλησαν προς το σπίτι της αδελφής του 39χρονου. Την ώρα που κατέγραφαν και το δεύτερο περιστατικό άκουσαν τον καταιγισμό πυρών από το κεντρικό δρόμο του χωριού.

Ψάχνουν τουλάχιστον τρεις

Advertisement

Οι αστυνομικοί στην δικογραφία που έχουν υποβάλει, φαίνεται πως έχουν ταυτοποιήσει ακόμα τρεις εμπλεκόμενους για την συμπλοκή, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί και αναζητούνται.

Θεωρείται δεδομένο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι το περιστατικό συμμετείχε και τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο από την πλευρά του 39χρονου, το οποίο όμως δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι από το όπλο του άγνωστου τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα, που είχε πάει να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της. Και το λένε αυτό βλέποντας το διαμπερές τραύμα της, που έχει φόρα από επάνω προς τα κάτω, και όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί φαίνεται η βολίδα να έφυγε από ύψος.

Advertisement

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Για τις δύο μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του 39χρονου στα Βορίζια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο σχεδιασμός των αξιωματικών προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας με εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλους όσους θα προσεγγίζουν το χωριό για να παραστούν στην κηδεία.

Advertisement