Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (2/11) σε βάρος των δύο φρουρούμενων τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά την «αιματηρή» συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Οι διώξεις αφορούν τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού.

Advertisement

Advertisement

Ο 39χρονος που έχασε την ζωή του στα Βορίζια Ηρακλείου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive, και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα, προκειμένου να ασκήσουν τις ποινικές διώξεις και να ορίσουν την ημερομηνία των απολογιών.

Οι δύο τραυματίες, που κρατούνται σε ειδικό θάλαμο του ΠΑΓΝΗ, φέρονται να αναρρώνουν ταχέως από τα τραύματά τους.

Βολές από διαφορετικά όπλα δέχτηκε ο Φανούρης Καργάκης

Από τη νεκροψία – νεκτοτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του Φανούρη Καργάκη, προκύπτει πως τον «γάζωσαν» τέσσερις φορές. Η σορός του 39χρονου φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα. Οι βολίδες προέρχονταν από δύο διαφορετικά διαμετρήματα που σημαίνει ότι δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο όπλα.

Η κηδεία του 39χρονου, που αναβλήθηκε με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., για λόγους ασφάλειας, θα γίνει τη Δευτέρα σύμφωνα με πληροφορίες. Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί 10 κατ’ οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα.

«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Θύμα της «αιματηρής» συμπλοκής η 56χρονη γυναίκα

Η 56χρονη γυναίκα αποτέλεσε επίσης θύμα της συμπλοκής στα Βορίζια και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι μέλος μίας εκ των δύο εμπλεκόμενων οικογενειών.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς ως την πιθανότερη αιτία θανάτου, ωστόσο τα νεότερα δεδομένα είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα έχασε την ζωή της εξαιτίας μίας σφαίρας, η οποία διαπέρασε τα πλευρά της και έφτασε μέχρι τον πνεύμονά.

Για θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας κάνει λόγο και η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε πάει στα Βορίζια για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της.