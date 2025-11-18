Παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης, ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού επεισοδίου στα Βορίζια, όπου και έχασαν την ζωή τους συνολικά δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τον Βενιζέλο Φραγκιαδάκη, αδελφό της νεκρής κατά την συμπλοκή στα Βοριζια, Ευαγγελιας Φραγκιαδάκη, και πατέρα τεσσάρων γιών, οι οποίοι έχουν όλοι προφυλακιστεί ήδη για συμμετοχή στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σε βάρος του άνδρα είχε εκδοθεί εδώ και πέντε ημέρες ένταλμα σύλληψης, καθώς η Αστυνομία θεωρεί ότι ,πα’ρότι δεν μετείχε ένοπλα στο επεισόδιο έχει ρόλο στην απόκρυψη των όπλων μαζί με τον 19χρονο γιο του , ο οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος.

Ο άνδρας σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και από εκεί συνοδεία Αστυνομικών του Τ.Α.Ε Μεσσαράς μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Πηγή: ΕΡΤ