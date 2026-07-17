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Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς εισάγει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, με βασική καινοτομία την κατάργηση των εισοδηματικών ορίων για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με το νέο πλαίσιο, οι πολύτεκνες οικογένειες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν voucher ανεξάρτητα από το ύψος του οικογενειακού τους εισοδήματος, καθώς παύουν να ισχύουν γι’ αυτές εισοδηματικοί περιορισμοί.

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Παράλληλα, αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ.

Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 38.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς κανένα εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του voucher.

Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στη διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών.