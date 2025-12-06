Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως τη δράση ομάδας ανήλικων ληστών, οι οποίοι φέρονται να εισέβαλαν σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών και άλλους επαγγελματικούς χώρους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά από τα ταμεία μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Το οπτικοακουστικό υλικό, που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», καταγράφει τη μεθοδική δράση των δραστών στην περιοχή του Βύρωνα, όπου, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέρχονταν σε πρακτορεία και υπό καθεστώς απειλής εξανάγκαζαν τους υπαλλήλους να παραδώσουν τις εισπράξεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα μέλη της ομάδας επέλεγαν τα καταστήματα-στόχους έπειτα από παρακολούθηση και δρούσαν με οργάνωση και συντονισμό. Με την απειλή όπλων και αιχμηρών αντικειμένων, ακινητοποιούσαν τους εργαζόμενους, δημιουργώντας κλίμα έντονης πίεσης και φόβου, ενώ τα χτυπήματά τους χαρακτηρίζονταν από ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, η δράση τους ολοκληρωνόταν σε ελάχιστο χρόνο, γεγονός που δυσχέραινε την άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών που φέρονται να συνδέονται με την ίδια ομάδα. Στο πλαίσιο των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη, μεταξύ άλλων, ένας 20χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως ταμίας σε δύο από τα πρακτορεία που είχαν δεχθεί επίθεση. Το συγκεκριμένο στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εσωτερικής πληροφόρησης ή συνδρομής στη διάπραξη των ληστειών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη εντοπισμό των εμπλεκομένων και την αποδόμηση της δράσης της συμμορίας.